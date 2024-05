Beca Universal fortalecerá Educación de niñas y niños: Homero Davis

El candidato a Senador por la Alianza Sigamos Haciendo Historia, Homero Davis Castro, afirmó que con la beca universal para educación básica que propone Claudia Sheinbaum, las y los niños de todo el país tendrán mejores condiciones para continuar con sus estudios.

Afirmó que esta es una de las propuestas más importantes de las 100 que presentó, quien será la primera mujer presidenta del país porque no solo asegura la permanencia de muchos infantes en las aulas, sino que permitirá también que mejoren su alimentación y rendimiento académico.

“He recorrido todo el estado, he visto niñas y niños que van a la escuela, pero que enfrentan muchas carencias, que no se alimentan correctamente por falta de recursos, que no tienen los suficientes útiles escolares, y esta beca universal para primaria y secundaria, seguro estoy que será la diferencia y por eso la vamos a apoyar” dijo.