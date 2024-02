Bianca Censori, esposa de Kanye West, despierta críticas por atuendo transparente

Bianca Censori, la esposa de Kanye West, ha vuelto a ser objeto de críticas, esta vez por el atuendo transparente que usó mientras se dirigía a un estudio musical junto a su esposo en Los Ángeles.

Las fotografías que han circulado en redes sociales muestran a la arquitecta de 29 años usando un impermeable totalmente transparente con letras negras en el frente que cubren parte de su pecho, aunque dejan ver parte de su cuerpo.

Aunque no es la primera vez que es captada usando un impermeable transparente, la diferencia con ocasiones anteriores es que antes solía completar su look con lencería negra. Sin embargo, esta vez ha optado por no llevar nada debajo.

Por otro lado, Kanye West optó por lucir un atuendo más tradicional con una chaqueta de cuero negra, pantalones negros, botas de lluvia y guantes de cuero, acompañados de una mascarilla negra que cubría su cabeza y un impermeable en color beige sobre su atuendo completamente negro.

Estas fotografías han desatado todo tipo de comentarios y críticas al respecto. Mientras algunos apoyan el extravagante estilo, otros consideran que es excesivo o poco convencional.

Cabe mencionar que, la pareja ha recibido críticas desde que se casaron legalmente el 20 de diciembre de 2022, ya que muchos opinan que el rapero trata a Bianca como una especie de sumisa. Algunos consideran que está siendo muy controlador con ella y que él estaría influenciando en los atuendos de su esposa, quien constantemente es exhibida en las redes sociales del cantante usando poca ropa o en las calles.

Además, algunos usuarios han hecho hincapié en el parecido de Censori con Kim Kardashian, lo que agrega un toque más peculiar al asunto.