Entre bailes y juegos adultos mayores asisten a Casa de Día Santa Fe

La Casa de Día en la colonia Santa Fe cuenta con 39 personas de la tercera edad que realizan actividades culturales, artísticas, deportivas y de ocio en un ambiente saludable y que motiva a la población más longeva de la baja península a pasar sus días en compañía en un horario de las 8:00 hrs hasta las 15:00 hrs.

Con 11 años desde su fundación, actualmente operan con 16 personas con la dirección del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Municipal de La Paz, atienden a quienes ellos llaman “abuelos” con atenciones psicológicas, emocionales y nutricionales en las instalaciones con capacidad de 40 personas.

Al respecto Lizbeth Bouttier Navarro, responsable del recinto, explicó que el primer día es el más complicado para todos ya que muchos tienden al llanto al pensar que los familiares los abandonan pero una vez que entiendan que solo es durante el día su estadía y que dentro podrán convivir con muchas personas se alegran e incluso se niegan a salir.

Cabe mencionar que en los casos de estos adultos mayores sus familiares por cuestiones de tiempo no pueden convivir con ellos las 24 horas del día y acuden a estos centros para que puedan vivir en compañía unas cuantas horas evitando que se sientan solos y tristes e incluso por su avanzada edad padezcan alguna emergencia.

“Algunos lloran otros traen la mentalidad de abandono de que los hijos ya los van a dejar aquí pero nos ha sucedido, con los 39 que están sentados ahí, que al siguiente día ya no se quieren ir, se dan cuenta de que no es lo que tienen pensado, al contrario. Nosotros les hacemos saber que es un lugar donde van a estar protegidos, que por amor a ellos, sus hijos los traen para que convivan con demás adultos para que no estén solos y que tengan compañía”.

Agregó que muchos suelen confundir la Casa de Día con un asilo convencional y la principal diferencia radica en que operan como una escuela en la que se rigen con el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

“El asilo sabemos que es para vivir y de pasar sus días ahí completo las 24 horas, aquí no, aquí es de lunes a viernes de 8 a 3 de la tarde, descansamos los fines de semana e incluso nos regimos con el calendario de la SEP. Es lo primero que le decimos a nuestros abuelos, aquí no hay camas así que aquí no te quedas a dormir, si no llega tu hijo a las 3 de la tarde te llevamos con nosotros a entregar o te llevamos a nuestras casas”.

Por su parte Manuel Salvador Cordero Rosas de 87 años, compartió su opinión con respecto a su estancia dentro de la institución y explicó que aunque al principio se negaba a quedarse ahora disfruta del lugar lleno de actividades.

“Es muy agradable la experiencia que he tenido aquí en la casita, es un lugar donde todos nosotros de nuestra edad avanzada encontramos paz, tranquilidad y amistades dignas sin ningún interés, sino única y exclusivamente nos damos nuestras experiencias y la pasamos en completa armonía”.

Por otro lado, José Luis Ruelas Hernández de 84 años, señaló que ahora ve a los demás como nuevos miembros de su familia ya que puede compartir sus anécdotas y escuchar otras sin que se sienta ignorado.

“Mi experiencia en la Casa de Día son puras cosas positivas que a través de estar aquí en mi estancia ha sido muy agradable, muy buena y muy bonita para mí. Llegué aquí hace dos años y medio y hasta ahorita no se me ha venido a la mente el retirarme o el hacer otra actividad, aquí me he sentido como en mi casa, me he sentido como que la familia me ha crecido, aquí tengo amigos”.

Otra de las personas dentro de la Casa de Día es Norma Martínez Meza de 88 años, quien al principio no tuvo muchas ganas de pertenecer al lugar pero se encariño con todos dentro y ahora se niega a salir puesto que disfruta mucho de la compañía de sus nuevos amigos.

“Yo estoy muy a gusto aquí porque nos atienden muy bien, mis respetos para las señoritas que nos atienden, nos atienden muy bien […] no me podía imponer pero sí hay ahora ya no quiero salir de aquí”.

Para aquellas personas interesadas en ingresar a familiares que pertenezcan a la tercera edad deberán entregar copias del acta de nacimiento, Clave Única de Registro de Población (CURP), tarjeta de seguro social y una cooperación de 900 pesos mensuales para cubrir los gastos de su estancia.

Actualmente existen dos Casas de Día, la antes mencionada en la colonia Santa Fe en la calle San Miguel entre Santa Elvira y Nevado de Ruiz. La segunda, con el nombre de Casa de Día Amor y Esperanza se encuentra en la colonia Bella Vista en la calle Miraflores entre La Rivera y Avenida Cuarta.

GC