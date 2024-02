Policías disfrazados de Chapulín Colorado detienen a 59 ladrones (VIDEO)

A través de redes sociales se viralizó un video que muestra a dos policías de Brasil disfrazados como el icónico Chapulín Colorado, personaje mexicano interpretado por el occiso Roberto Gómez Bolaños.

Específicamente, los hechos ocurrieron en São Paulo, lugar que se robó la atención de internautas y espectadores luego de que se dio a conocer que, en realidad, fue todo un comando quien se caracterizó del héroe ficticio.

Ante ello, Guilherme Derrite, secretario de Seguridad Pública de dicha ciudad, detalló que las acciones derivan de un operativo llamado ‘Carnaval’, razón por la que los oficiales se uniformaron.

Incluso, en uno de los clips que difundió el funcionario, se aprecia a una mujer detenida, a la que añadió otros cuatro ladrones de celulares en la región de Ibirapuera:

Essa mulher que aparece no vídeo foi presa com outros quatro ladrões de celulares no bloco de Carnaval na região do Ibirapuera, no último sábado, pela Polícia Civil. pic.twitter.com/bxSDA3jWJP

— Guilherme Derrite (@DerriteSP) February 19, 2024