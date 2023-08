Brujería y comunismo en libros de texto, acusa Frente Nacional por la Familia

El Frente Nacional por la Familia en Baja California Sur denunció que los nuevos libros de texto de la Secretaría de Educación Pública (SEP) contienen ideas comunistas y hasta brujería entre sus páginas. En rueda de prensa, Eduardo de la Mora, uno de los integrantes del movimiento, señaló que lo que pretende el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es adoctrinar a los jóvenes.

Por su parte, el líder del frente en el estado, Rafael Loera, sostuvo que hay textos relacionados con la hechicería dentro del material educativo que distribuirá la SEP. Destacó el caso específico del apartado “Bolas de Fuego”, de Carmen Leñero, incluido en el libro Múltiples Lenguajes Tercer Grado, donde se describe a las brujas de acuerdo con las leyendas Totonaca.

“Esta es la basura que nos quieren enseñar a nuestros hijos. Estas son las cosas que están queriéndoles meter. No pueden ir los sacerdotes o los pastores a predicar la biblia, pero pueden ellos meter este tipo, porque no es una fábula, aquí no dice que es una fábula, en ningún momento dice que es fábula. Es un adoctrinamiento precisamente de las brujerías y sus hechizos y sus cosas que hacen”, argumentó.