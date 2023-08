Campeón Sudcaliforniano fija su meta en lo que resta del 2023

El ya proclamado campeón continental de boxeo, Emiliano Reducindo Aguayo, confirmó que estará participando en el torneo Guerra en la Frontera, programado para celebrarse en la primera semana de octubre en Mexicali, Baja California, para posteriormente buscar la clasificación a la selección nacional élite y seguir representando a México, pero ahora en la categoría primera fuerza.

En entrevista exclusiva, Reducindo Aguayo señaló que en la selección mayor tiene buenos contrincantes a los que debe vencer para tener la oportunidad de competir en los torneos de Juegos Centroamericanos y Panamericanos, que son la antesala para llegar a Juegos Olímpicos.

El boxeador, que recientemente se despidió como campeón nacional juvenil en los Nacionales CONADE, continuará su trayectoria en categoría primera fuerza, pero está seguro de mantener su carrera en plan ascendente.

“Ya me despedí de la máxima fiesta en México y ahora toca seguir adelante, vienen muchos compromisos, pero estoy seguro de que con el apoyo de mi papá, entrenador, compañeros y demás, todavía se pueden dar grandes cosas, a lo largo de mi carrera he podido entender las circunstancias que rodean a este deporte que tanto me apasiona y creo qué hay que aprovechar cada una de las oportunidades que vienen”.