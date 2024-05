Paratletas paceños enfrentan retos de marginación en su vida diaria y el deporte

A lo largo de los años, La Paz ha tenido una destacada participación en los Paranacionales CONADE y Juegos Parapanamericanos, con atletas que han marcado la historia para el municipio como Yazmith Bataz Carballo en atletismo adaptado. Actualmente figuran los nombres de Jesús Gilberto Domínguez y Armando Andrade Guillen, quienes enfrentan retos en su vida y en el deporte, como la marginación.

Jesús Gilberto Domínguez se encuentra retirado por una lesión de la que se está recuperando. En su etapa como atleta activo fue multiganador y medallista dentro de los Nacionales CONADE en paranatación. Apenas en noviembre del 2023 participó en el ISA World Para Surfing Championship en California, Estados Unidos y se quedó en la primera ronda.

TE PUEDE INTERESAR: “Donde todo comenzó”: Torneo “Buenavista 1952” rinde homenaje a la pesca deportiva

Domínguez expresó la falta de atención qué hay hacia el paradeporte en Baja California Sur, ya que coincide en que el apoyo y dedicación de los entrenadores y atletas debe ser mayor.

“Está muy olvidada y no tiene tanta visibilidad ni tanto apoyo, de cierta manera aquí en México yo puedo decir que sí estamos muy olvidados, de repente con los Paranacionales hay oportunidad de darse a conocer, pero la verdad ya el momento de ver que otros países ya están muy familiarizados con el paradeporte,

Comentó cómo a lo largo de toda su carrera han sido muy marcadas las ocasiones en las que se ha visto marginado y ha escuchado cómo otros compañeros piensan que su vida acaba cuando se tiene una discapacidad, pero él lo ha visto como una forma de vida nueva.

“Las personas que adquieren una discapacidad dicen ‘ya mi vida se terminó’. No claro que no, hay muchas formas de seguir creciendo hoy, incluso mucho más que no teniendo una discapacidad, simplemente hay que buscar las herramientas, hay que buscar los entornos, hay que buscar la adaptación […] hay mucha marginación, pero este gremio sabe consolidarse”.