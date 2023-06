Juan Pérez Cayetano regresará al Congreso de BCS

Juan Pérez Cayetano, quien fue absuelto del delito de abuso sexual luego de que la víctima le otorgara el perdón, anunció su regreso al Congreso del Estado de Baja California Sur, y apuntó que se estaría reincorporando en la sesión del martes 27 de junio.

Sobre las razones para reincorporarse como diputado, Pérez Cayetano indicó que lo hace por aquellos que votaron por él en las elecciones del 2021.

“Yo no me dedico a vivir de la política. Yo tengo mi negocio. Si estoy aquí es por mi pueblo, por mi pueblo negro porque me siento orgulloso de ser negro y siempre lo voy a sentir así y por ellos estoy aquí. Por ellos seguí luchando y busqué a dos personas, a dos abogados, por ellos, porque ellos son los que me trajeron aquí”, señaló