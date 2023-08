‘Chapo’ Guzmán acusa sufrir discriminación en prisión de EEUU

Joaquín Loera, narcotraficante mexicano mejor conocido como ‘El Chapo’ Guzmán, pidió a un juez federal estadounidense intervenir para que permitan que su abogada le lleve una serie de documentos en español a la cárcel en que se encuentra, pues acusó que ha sido víctima de discriminación por parte de las autoridades de la prisión de supermáxima seguridad de Florence, Colorado, donde se encuentra recluido desde 2019.

A través de una carta escrita a mano con fecha del 07 de agosto de 2023, Guzmán pidió al juez Brian Cogan, quien encabezó el juicio en su contra por narcotráfico, atender la situación que aconteció el pasado 20 de junio, pues aseguró que durante una visita de Mariel Colón, su abogada, se les impidió entrar con copias relacionadas a un amparo, debido a que estaban escritas en español:

“Señor juez, aquí en la cárcel saben que yo no sé inglés y los fiscales que están al frente de las reglas siempre me han traído copias en español con respecto a mi situación jurídica. Le dijeron a mi abogada que depositara aquí en la cárcel lo que me traía en español, que ellos me entregarían los documentos y hasta el día de hoy no me los han entregado”, señaló ‘El Chapo’.