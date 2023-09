Alumnos toman clases entre aguas negras en La Paz

Alumnos tomando clases bajo olores fétidos, viéndose en la necesidad de crear un protocolo para modificar las aulas de manera que aminore las infecciones por contaminación; esta es la situación actual del CetMar 04, ubicado en el Politécnico Nacional, El Conchalito, en el municipio de La Paz.

Canal de aguas negras en el parque Agustín Olachea; los niños deben brincar los charcos

Desde hace casi una semana, un drenaje colapsó, provocando que aguas negras emergieran entre las calles colindantes de la institución educativa. Tal como señaló la Subdirectora del plantel educativo, Marta Alicia Jiménez Vega:

Y peor aún, los líquidos contaminantes se están yendo a la playa “El Conchalito”, lo que afecta al ecosistema, pero incluso a una parte de la comunidad de La Paz. Por ejemplo, algunos deportistas y turistas que suelen acudir a este espacio para realizar actividades recreativas, señalaron que es incómodo y molesto ver cómo la playa se contamina y acrecienta esta problemática:

“Sí, está muy mal porque cada que llueve es una contaminación de toda la bahía; pero sí, yo creo que es preocupante que no te vas a poder bañar. Y por ejemplo ayer nos metimos nosotros a nadar y ya cuando venimos para acá este, ya nos dimos cuenta que por aquí ya olía, a aguas negras. Independientemente, fue un poquito más para allá, un poquito más lejos, pero prácticamente por todos lados baja”, expresó un deportista

Cabe aclarar que el Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de La Paz (OOMSAPAS) resaltó que se están atendiendo las denuncias en relación a los derrames y fugas de aguas negras en las diversas zonas de la ciudad. Sin embargo, al momento han sido bastantes los reportes recibidos por parte de los habitantes.

Pero tal situación no ha sido la única, argumentó uno de los docentes de la institución:

“Yo tengo un año y medio que me reintegré aquí al CetMar 04, andaba por fuera en otras instituciones; y desde que llegué yo, casi cada mes, cada dos semanas, está esto. No hay una semana que no haya una o dos fugas de aguas negras. Principalmente hoy en estos días se ha reproducido más el problema, pero yo desde que llegué, estoy viendo ese problema”