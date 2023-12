Clima en La Paz; ¿cómo sienten el invierno los paceños?

Para los residentes de La Paz, hasta ahora no ha llegado el frío a la ciudad, lo cual no sorprende, ya que es algo común. Algunos señalaron que durante la temporada invernal, las condiciones climáticas suelen variar significativamente en la capital sudcaliforniana.

“Como siempre, porque no se sabe, la verdad que varía mucho en el clima, en la equipata; las lluvias, a veces en estas fechas no se sabe. Entonces es algo normal para uno de frío o calor, ya ni se sabe. Y aparte, el frío de aquí no es tan fuerte como en otros lugares”, expresó un residente.

Otros ciudadanos tienen la esperanza y la certeza de que las temperaturas disminuirán durante los últimos dos fines de semana del 2023, en Navidad y Año Nuevo. Aunque nunca se sabe, ya que La Paz suele tener cambios abruptos en el clima, como señaló una residente.

“Va normal, como que hace frío, hace calor. Pero sí, ya está soltando el frío. Sí, siempre ha estado muy loco, la verdad. Yo digo que sí va a hacer frío en Navidad, como que nos va a sorprender”, afirmó una ciudadana.

No obstante, la comunidad recordó a la población que los cambios repentinos de temperatura, como los experimentados en los últimos días, propician el desarrollo de enfermedades estacionales. En este contexto, es importante cuidarse para mantener una buena salud durante las fiestas navideñas, según manifestó un ciudadano.

“Sí, ahorita, por decirlo así, la tos. Yo he oído por allí, se observa que mucha gente trae tos, por las gripas; ya ve que cada año pues el cambio de las temperaturas es lo usual. Es que es el clima de temporada de cada año; ya ve que cada año hay cambio de las temperaturas o el clima, simplemente. Pero sí, sí ha refrescado un poco, sí ha refrescado. No mucho, en partes nada más; otros años para este tiempo ya está más fresco. Y parece ser que apenas va empezando”, detalló un habitante.

Finalmente, la población paceña aseguró que los meses más fríos del año suelen ser enero y febrero. En este sentido, hicieron un llamado a la ciudadanía para que extreme las medidas de cuidado y prevención de la salud, especialmente ante las bajas temperaturas que muy probablemente se presentarán durante las fechas mencionadas.

GC