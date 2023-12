COEPRIS BCS alerta sobre medicamento para perder peso

En Baja California Sur, casi el 80% de las mujeres y hombres mayores de 20 años sufren de sobrepeso u obesidad, siendo la obesidad más frecuente en mujeres (45.3%) que en hombres (42.1%), mientras que el sobrepeso es más común en hombres (37.0%) que en mujeres (34.6%). Comparando las encuestas de 2006 y 2012, se observa un aumento significativo en la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad, con un incremento del 7.4% en hombres y del 1.0% en mujeres durante ese periodo.

Estos trastornos representan factores de riesgo para enfermedades crónicas, incluyendo enfermedades cardíacas, diabetes tipo 2 y cáncer. Por lo tanto, es crucial que las personas afectadas busquen ayuda para perder peso. Sin embargo, la población sudcaliforniana podría recurrir al uso de suplementos alimenticios para bajar de peso.

Ante esto, Ethna Quiróz León, subcomisionada de Operación y Autorización Sanitaria de la Comisión Estatal para Riesgos Sanitarios (COEPRIS), hace un llamado a la población para no caer en el engaño de productos como el “Lipovon”.

Este suplemento, recientemente señalado por la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), fue publicitado de manera errónea y exagerada como un suplemento alimenticio. Sin embargo, los análisis de la Agencia de Medicamentos y Productos Médicos (AEMPS) de España revelan la presencia de sibutramina en su contenido, una sustancia que puede ocasionar graves daños a la salud.

En este sentido, se insta a los sudcalifornianos a no caer en el engaño de dicho producto, especialmente porque se promociona como totalmente natural, afirmándose que ayuda a reducir el peso rápidamente y a largo plazo de manera segura e inofensiva para la salud. La sibutramina está prohibida debido a que es una sustancia que suprime el apetito, aumenta la frecuencia cardíaca y la presión sanguínea.

“Son productos milagro, te ofrecen bajara rápidamente de peso, pero detectaron sibutramina o rastro del producto sibutramina y es un medicamento que salió del mercado hace tiempo precisamente por el riesgo a la salud que esté representa. La sibutramina era un medicamento para el control de peso.

Ya se encontró que salió un comunicado a través de Cofepris donde ese medicamento se ha retirado del mercado y esa alerta que salió no es sobre un medicamento, sino un suplemento que su contenido no especificaba que era sibutramina, sin embargo al análisis del mismo, se detectó está sustancia que ya no está autorizada para consumo”, señaló la subcomisionada de COEPRIS.