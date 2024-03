Así reaccionó Chicharito Hernández a la eliminación de Chivas en Conchampions 2024

Luego de los 8vos de Final de la Conchampions 2024, las Chivas firmaron su eliminación rotunda de dicha justa del balompié, pues aunque lograron vencer al América en el duelo de vuelta, el marcador global no les jugó a favor.

Fue entonces que con un resultado de 2-3 a favor de los tapatíos, el duelo del pasado miércoles se trastornó en un marcador final de 5-3 por las tres anotaciones que definieron los azulcremas durante el enfrentamiento de ida.

Ante ello, Javier ‘Chicharito’ Hernández, icono de la escuadra rojiblanca, destacó el buen desempeño de sus compañeros al ganar como visitantes en el Estadio Azteca.

No obstante, aunque al final el gane no les sirvió de nada, aseguró que contrario a lo que le hicieron pensar, en realidad las ‘Águilas’ no son un equipo invencible, pues lograron sacar el triunfo en su casa y con su gente: