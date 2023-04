Concreto cuarteado en el recién construido bulevar Pino Pallas

Gracias a una denuncia ciudadana, el equipo de CPS Noticias acudió al tramo bulevar Pino Pallas que se encuentra todavía en construcción y ya presenta grietas.

Entre la ampliación de la calle Francisco J. Mujica y Villa Taro se pueden observar en aproximadamente 100 metros, cómo una parte de la vialidad se fragmentó. Si bien no hay acceso para los automóviles, trabajadores de la zona dijeron que los han visto circular, sobre todo en horario nocturno. Así lo comentaron los ciudadanos Sujey y Eduardo.

“En la madrugada, si he visto que pasan carros han pasado como dos, tres veces […] Muy mal porque apenas lo acaban de hacer y no es para que dure tan poquito, o sea, tiene que tener muy buen material para que esté todo muy bien con las calles”.

“Porque se metieron los carros antes de tiempo. Todavía no estaba permitida la pasada y algunos carros empezaron a meterse, a lo mejor por eso se agrietó y no le dieron el tiempo de secado que se le debe de dar. Yo creo, por eso fue el que le pasó eso, pero de ahí para allá no creo que se que pase mayores”.