Usuaria se vuelve viral al confundir a Ricardo Salinas Pliego con el dueño de Coppel

Continúan confundiendo a Ricardo Salinas Pliego como el dueño de Coppel. Esta vez una usuaria de Twitter se volvió viral en las últimas horas, después de solicitarle al multimillonario que capacitara a los empleados de dicha empresa sobre el respeto a los ciclistas y las normas de tránsito.

Esto ocurrió cuando la mujer compartió en sus redes sociales un incidente que había experimentado con un trabajador de la tienda departamental. Como resultado, la usuaria de manera equivocada asoció la propiedad de la compañía al empresario, pidiéndole su intervención.

En el video que se volvió viral, se puede observar a la mujer circulando en su bicicleta por el primer carril cuando uno de los trabajadores de dicha compañía, que viajaba en una camioneta tipo van, le pidió que se acercara más a la banqueta para que los demás autos pudieran circular.

Sin embargo, ella le respondió que tenía derecho a circular por el carril y que él debería conocer el reglamento de tránsito. Pero este le contestó que no podía circular en el carril porque no era una ciclovía.

El tuit de la mujer rápidamente se viralizó y recibió cientos de comentarios. Muchos usuarios le explicaron que Salinas Pliego no es el dueño de Coppel, sino de Elektra. Mientras otros se burlaron de ella por su confusión.

“¿Sabes de quién es Coppel?”, “A ver, las tiendas Coppel no son de Salinas Pliego. Él es dueño de @ElektraMx”, “@Coppel es su competencia directa. ¡Ya te lo dijeron varios y no lo captas!”, “jajajaja, Coppel no es una empresa de Salinas.”, “Ricardo Salinas enterándose que es dueño de Coppel”, fueron algunos de los comentarios.