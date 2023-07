Forma parte del Consejo Estatal Ciudadano para brindar apoyo a víctimas de desaparición

Con el fin de contar con el apoyo de diferentes instancias del gobierno y certeza jurídica para que las personas víctimas de desaparición de personas en Baja California Sur continúen en la búsqueda de sus familiares desaparecidos, se abrió la convocatoria para formar parte del Consejo Estatal Ciudadano.

Además de colaborar con los trabajos que realizan los colectivos de búsqueda en el estado, la diputada Eufrocina López Velazco, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Afromexicanos, informó que dicho consejo tiene la función de respaldar, guiar y velar por dichas agrupaciones en su trabajo con las autoridades correspondientes, ya que los colectivos han manifestado que han estado desamparados y sin apoyo del gobierno correspondiente.

“Yo siempre he manifestado que esto no debería de existir, porque no puede ser posible que en un estado tan maravilloso exista desaparición forzada, pero lamentablemente existe. Existen muchas familias que están buscando a sus seres queridos que desaparecieron de la noche a la mañana he ahí que se hace esta convocatoria para formar el consejo ciudadano”, expresó la diputada Eufrocina López Velazco, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Afromexicanos.