Cumple gobernador Víctor Manuel Castro Cosío, dos años de rendir protesta

Al cumplirse este 10 de septiembre de 2023, dos años de la toma de protesta de Víctor Manuel Castro Cosío, como Gobernador Constitucional del Estado ante el pleno de la XVI Legislatura del Congreso del Estado, para el periodo 2021-2027, el Mandatario estatal reiteró su compromiso de luchar contra la corrupción, en apego a la austeridad y la esperanza de un gobierno cercano para todas y todos, con énfasis en los que menos tienen.

Castro Cosío, quien resultara electo un 6 de junio de 2021, definió que:

“La política es para fortalecer la democracia, para servir y gobernar y no servirse de la política. Agradezco a todos: a las y los ciudadanos de los cinco municipios por su trato, respaldo y confianza”.

Destacó que al cumplirse dos años de haber asumido el encargo para coordinar las acciones del Gobierno del Estado de Baja California Sur:

“Ha sido un proceso de intenso trabajo, priorizando las necesidades de la ciudadanía y la atención directa en la mayoría de nuestras comunidades; el reordenamiento financiero, terminando con privilegios y aplicando un plan de austeridad y eficiencia en el gasto público; hemos fortalecido la seguridad ciudadana, los programas sociales, el deporte y la cultura; afrontando grandes retos, como la educación y la salud, sectores que paulatinamente avanzan hacia la mejora”.

Dijo además que la civilidad política se consolida y se continúa en la búsqueda a través del diálogo, para que las diferencias se concilien y se resuelvan democráticamente. Paso a paso, el equipo de trabajo en las estructuras de gobierno refrenda su compromiso con los principios del movimiento: no robar, no mentir y no traicionar al pueblo.

Definió la conformación de un gabinete paritario en reconocimiento a la igualdad, lucha que por años se ha defendido. Reconoció además el valor de los jóvenes, quienes impulsan el desarrollo de las familias sudcalifornianas, son las generaciones que trabajan y por quienes hay que seguir luchando, extendiendo el agradecimiento a cámaras empresariales, cooperativas pesqueras, sindicatos, al sector académico, a la sociedad civil organizada.