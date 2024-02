“Daniel Collins se cayó ebrio, se golpeó y después murió”: Gobernador

El gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro Cosío, negó que Daniel Collins falleciera a causa de una agresión. Según sus palabras, murió por complicaciones cardíacas, y aseguró que las investigaciones no revelaron que haya sido víctima de una golpiza.

Lo único que te puedo decir es que hay un video. Es caso juzgado. Él muere de un infarto. Daniel se golpeó, se cayó en estado de ebriedad y fue en la mañana al hospital a ver lo del diente que se había golpeado. No había ningún indicio de que lo hayan golpeado. Ni siquiera los médicos legistas sacaron que tuviera golpes, tenía el golpe de donde se cayó y hay un video donde se cae en estado de ebriedad.”

A pesar de que los propios familiares de Daniel Collins hablaron con él antes de su deceso, y confirmaron que él mismo relató que dos sujetos lo interceptaron cuando volvía a su casa después del último día del Carnaval de la Paz para agredirlo en la vía pública, esta versión fue desmentida por el propio mandatario estatal.

“No hay evidencia de que lo hayan golpeado, incluso se hizo toda la necropsia y no hay golpes de cuerpo. Oficialmente él muere de un ataque al miocardio, tenía enfermedad cardiovascular, tenía diabetes, obesidad mórbida, y seguramente al golpearse con la banqueta quedó ahí solo, se levantó, fue a su casa y en la mañana que se levantó fue al médico ahí mismo sufrió el ataque, pero al revisarlo no fue eso“, puntualizó.

Por su parte, el procurador de Justicia de Baja California Sur, Daniel de la Rosa Anaya, explicó que se tomaron como evidencias videos y declaraciones de testigos y allegados a Daniel para esclarecer el caso que conmocionó a la sociedad sudcaliforniana. Sin embargo, no brindó detalles sobre el rumbo que tomaron las investigaciones ni confirmó la versión del gobernador.

En ese caso vamos muy avanzados, estamos revisando una investigación objetiva, muy analítica, que estaremos informándoles en una conferencia de prensa. No me quiero anticipar, también está muy determinada la causa de muerte de este joven. Se están agregando todos los elementos y datos de prueba para que quede, hay videos, entrevistas, hay todo un seguimiento desde que él acudió al carnaval hasta que regresa a su casa, pero no me anticipo porque es un tema de investigación.”

Según el testimonio de los seres queridos de Daniel que fueron entrevistados por el equipo de Tribuna de México y CPS Noticias, él habría recibido golpes y patadas muy fuertes en su cabeza y cráneo durante la paliza que sufrió a una cuadra de su hogar. Un día posterior al ataque, él mismo decidió ir a consultar a una clínica, fue hospitalizado y falleció nueve días después por un derrame cerebral secundario.

