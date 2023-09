Denuncian estafa inmobiliaria, pagaron terrenos y no les entregan sus escrituras

A la redacción de CPS Noticias llegó una denuncia sobre una manifestación por el supuesto de fraude en la compra de terrenos a espaldas del Fraccionamiento Camino Real en el municipio de La Paz, por lo menos 20 personas se manifestaron en las instalaciones del negocio de bienes raíces, ubicado en la calle 5 de Febrero entre Aquiles Serdán y Guillermo Prieto, debido a que compraron terrenos a la empresa “Inmbolaria Zapata” desde hace años y no les han dado las escrituras de su propiedad.

Entre los afectados hay personas de la tercera edad y personas con discapacidad, quienes no pueden acceder a los servicios básicos porque los terrenos no se pueden municipalizar por no tener la legal procedencia.

Mayela, una de las manifestantes, se organizó junto con sus vecinos para acudir a las oficinas de la inmobiliaria, ya que con anterioridad ha ido individualmente y, según comentó, solo le dicen que dentro de un año le entregarían las escrituras, mencionó que las personas que ya pagaron por completo sus terrenos llevan años con este mismo problema.

“Yo tenía una casa del Infonavit, la cual vendí para no estar endeudada y hacer mi casa a mi gusto y sí, ahí tengo mi casa. La cual no tiene agua, no tiene luz y no tengo derecho a que pase la basura, he ido al municipio, he solicitado y no me dan el beneficio porque no estamos municipalizados.”