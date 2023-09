Trabajadores del ISSSTE La Paz y Ciudad Constitución denuncian no recibir sueldo desde hace más de 2 meses

La Paz.- En las últimas semanas, CPS Noticias BCS ha recibido algunas denuncias en torno a la falta de pago hacia trabajadores suplentes en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) La Paz y Ciudad Constitución.

Al respecto, los trabajadores suplentes, que abarcan tanto administrativos, enfermeros, como camilleros y clínicos, detallaron que la modalidad de pago como tal siempre ha sido mala. Es decir, nunca hay fecha en la que se les cobra su nómina (en caso de contar con un contrato por quincena) o inclusive desconocen cuándo les pagarán. Sin olvidar que no se cuentan con servicios de salud.

De manera general, la quincena ronda entre los 3500 a los 4000 pesos a la quincena, pero esto depende del horario de guardia o el tipo de suplente que sea: fijo o por llamada. Pero ahora, ISSSTE les debe más de 2, 3 y hasta 4 quincenas para el caso de algunos trabajadores, ya que no han recibido pago desde hace casi 2 o 3 meses:

“No hay fecha en nuestro pago, yo soy suplente; a los suplentes no nos pagan como debe de ser, nos pagan muy poquito, una cantidad que no debería de ser solamente por el hecho de ser suplentes. Aparte de que los pagos son tardados, nunca hay fecha”, comentó un trabajador “Supuestamente, esto iba a cambiar y hasta la fecha, al contrario, empeoró un poquito más, porque a veces tardamos casi hasta dos meses sin pago. Ahorita llevamos 1 mes y pasadito, vamos 3 quincenas que no se nos ha pagado y pues ahí nomás nos llevan a la semana que viene y la semana que viene y nada”, detalló otro trabajador

Tras esta incertidumbre, trabajadores se han visto en la necesidad de realizar otras actividades laborales, puesto que tal como mencionan, necesitan solvencia económica para sustentar a sus familias:

“Los pagos caídos que se han venido atrasando quincena tras quincena, y pues para ellos es fácil decir la próxima semana y la próxima semana, pero al final de cuentas ni nos resuelve nada, ni nos dicen nada y la mayoría de todos los que trabajamos en el ISSSTE somos suplentes y la mayoría tenemos familia y es el sustento que tenemos para la casa, los gastos, la familia”, relató un trabajador “Siempre se tardan en pagar, pero ya es mucho. Ya estamos cansados de eso y de todo, todos los compañeros, necesitamos también ingreso, tenemos familia, tenemos que mantener a nuestra familia”, mencionó otro trabajador

A su vez, en caso de una falta, algunos suelen ser sancionados, quitándoles el trabajo por aproximadamente 3 semanas, retirando el acceso a recibir un pago o dejándolos en la incertidumbre de no saber si continuarán con ese empleo o no:

“Tampoco nosotros podemos buscarnos otro trabajo por la situación de que nos dicen que si no cumplimos con los días que nos están solicitando presentarnos a trabajar, nos pueden despedir”, expresó un trabajador

“Luego, si faltamos nos castigan un mes. En mi caso, una vez que fui a trabajar una guardia personal y no me quedé en mi turno, y no pueden obligar a quedarme, y no me quedé porque nada muy cansado, la verdad. Y al día siguiente me dijeron que estaba castigado un mes por no haberme quedado trabajar y eso es lo que nos hace justo y no soy el único, somos varios”, señaló otro trabajador

Esta situación crítica ya se ha notificado hacia las autoridades, sin embargo, comentaron no haber tenido respuesta que brinde una solución definitiva a este problema.