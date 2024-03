Despiden a policía Municipal de Ocosingo, Chiapas, por golpear a su esposa

Despidieron a policía Municipal de Ocosingo, Chiapas, Juan Carlos N, policía municipal, fue destituido de su cargo tras la difusión de un video en el que se le ve agrediendo a una mujer, presuntamente su esposa. Este acto de violencia, que tuvo lugar en agosto de 2023, solo salió a la luz la semana pasada, provocando una reacción tardía por parte de las autoridades municipales.

😡En #Ocosingo, #Chiapas, se viraliza un video donde el comandante de la #PolicíaMunicipal, Juan Carlos Lara, es captado agrediendo a su esposa, dejándola inconsciente. A pesar de los reportes en #RedesSociales, sigue en su cargo. #AltoALaViolenciaContraLasMujeres… pic.twitter.com/L2nvdMXeqM — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) March 13, 2024

El director de Seguridad Pública Municipal, Antonio Hernández Martínez, confirmó que las imágenes del ex policía golpeando a su pareja, en un aparente estado de embriaguez, fueron compartidas en redes sociales, desencadenando una investigación inmediata. Aunque el incidente ocurrió hace cinco meses, la administración municipal no tenía conocimiento de ello hasta ahora.

Durante la novena sesión extraordinaria de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia para la Policía Preventiva Municipal de Ocosingo, se tomó la decisión de despedir al agente, quien violó el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera y la Ley General de Seguridad Pública Municipal.

Según un documento emitido por Óscar Melchor Lua, secretario ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad Pública de Ocosingo, se determinó la baja de Juan Carlos N por actos de indisciplina, perturbación del orden público y, especialmente, por la agresión hacia la mujer captada en el video del 22 de agosto de 2023.

La agrupación feminista 50+Chiapas había exigido previamente al ayuntamiento de Ocosingo que se destituyera al agente y se iniciara una investigación por el delito de violencia familiar. Ahora, con su despido, se espera que se tomen las medidas correspondientes para garantizar la justicia y prevenir futuros actos de violencia de género dentro de la corporación, tras ello, despidieron a policía municipal, Juan Carlos N.