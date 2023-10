Regidores de Los Cabos buscan detener la modificación del convenio para el Hospital Regional del IMSS

La regidora Sarahí Ramos Murillo expresó su firme oposición a la modificación del convenio entre el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Ayuntamiento de Los Cabos, relacionado con la construcción del hospital regional en la región. Para respaldar su postura, anuncia que presentará un recurso de revocación.



En una sesión extraordinaria celebrada el 27 de septiembre, se aprobó por unanimidad la eliminación de la Cláusula Cuarta del convenio de 2021 con el IMSS. Esta cláusula establecía que, en caso de que las obras no se iniciaran en un plazo de tres años, la donación del terreno quedaría sin efecto.

Sarahí Ramos Murillo argumenta que la decisión tomada en el Cabildo no se ajusta a la legalidad y, por lo tanto, buscará impugnarla a través del recurso de revocación. Es relevante destacar que su objeción no se centra en la construcción del hospital regional en sí, sino en la inquietud de que la modificación del convenio no proporciona una fecha clara para la realización de la obra.

“Estamos trabajando en equipo porque no nos oponemos el regidor Linze y yo, el regidor Roberto, el regidor Catarino a la construcción del IMSS, sino que sí se garantice que se va a construir. Que esa cláusula de resolución que nos marca la ley dice que si una donación no se destina para lo que fue, regrese a ser parte del municipio, se haga. Ahorita actualmente se le dio al IMSS y pueden si quieren ellos vender el terreno en cinco o diez años. Nosotros queremos que se garantice que sí se va a construir una clínica que tanto necesitamos Los Cabeños”, señaló la regidora.

En contraparte, los votos a favor de la eliminación de la mencionada cláusula, incluyendo el de la síndica Alondra Torres García, argumentaron que la modificación del convenio permitiría al Ayuntamiento establecer términos y condiciones que posibilitarían la donación del terreno.

Este terreno, identificado como Polígono 6D-5, área de donación “Ciudad Administrativa”, actualmente se encuentra en estado de desuso. La comunidad de Los Cabos espera que las autoridades tomen medidas encaminadas a preservar y promover el bienestar y los servicios de salud en la región.

LLG