Día de Goku: Fans celebran por primera vez sin Akira Toriyama; ¿cuál es su origen?

El Día de Goku (Day Goku, en inglés) se celebra cada 09 de mayo dese 2015 y las redes sociales se llenan de homenajes para la franquicia de Dragon Ball. Este año, es la primera vez que se festeja sin la presencia de su creador, Akira Toriyama.

El artista falleció el pasado 1 de marzo de este año, a los 68 años de edad, por lo que en esta ocasión los fanáticos también le rinden homenaje por ser considerado uno de los autores más importantes de la historia.

Todo se remonta a que los japoneses leen el calendario de forma invertida a Occidente. Es decir, leen primero el mes y luego el día, por lo que el 09 de mayo se escribe como 5/9.

Al leer estos números, suena muy parecido a “Go” (para el 5) y “Ku” (para el 9), respectivamente. Es por ello que el día de Goku se celebra este 5/9.

Para el año 2015, la Asociación de Aniversarios de Japón declaró de manera oficial este 09 de mayo como el Day Goku.

Today is a day to celebrate our favorite Saiyan. Happy Goku Day! #Goku #DragonBall pic.twitter.com/9ON2HEukZV

Hoy, es el día de unos de los protagonistas más incónicos de la historia, hoy es el día de Son Goku y es perfecto para conmemorar tanto a él como a su difunto creador.

No sé cuántas veces te lo he agradecido pero no importa porque no son suficientes, muchísimas gracias Toriyama pic.twitter.com/eLXuENKrR8

— Drago (@Telametieron10) May 9, 2024