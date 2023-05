Diana Flores triunfa en los Sports Emmy; gana dos premios

La jugadora de ‘flag football’ (tocho bandera), Diana Flores, sigue poniendo en alto el nombre de México.

Además de ser una de las presentadoras durante la ceremonia de los Sports Emmy Awards, la atleta mexicana se llevó a casa dos estatuillas doradas.

Diana Flores de 25 años, recibió el premio en la categoría ‘Public Service Content’ (Contenido de servicio público excepcional) por el comercial ‘Run With It’, que protagonizó durante el SuperBowl LVII y que produjo con la NFL.

Este fue el comercial que se alzó con el #SportsEmmy por Outstanding Public Service Content con nuestra @diana_flores33 de estrella 🥹👏🏼 ¡Representando a México en lo más alto! 🇲🇽🔝🔥#NFLMX https://t.co/0W2y6sQHpb — NFL México (@nflmx) May 23, 2023

El segundo premio de la noche fue por “Diana Flores: La Campeona de Nextitla” en la categoría ‘Outstanding Feature Story in Spanish’ (Largometraje en Español).

The #SportsEmmys Award for Feature Story in Spanish goes to Diana Flores: La Campeona de Nextitla (@MundoNFL). pic.twitter.com/K8IGPVEDHk — Sports Emmys (@sportsemmys) May 23, 2023







Para recibir el galardón, la atleta subió al escenario junto a los productores Luis Martínez y Merv Bailey, así como los directores mexicanos Iván López-Barba y Rubén R. Bañuelos.

El documental es una producción original de Mundo NFL; fue realizado en México y con 10:50 minutos de duración explora la historia de la quarterback de la Selección Mexicana femenil de Flag Football, incluido su rol como embajadora de la NFL en el tochito bandera y su llamado a los Pro Bowl Games como coordinadora ofensiva de la Conferencia Americana, junto con Peyton Manning y Ray Lewis.

SABER MÁS

La ceremonia 44 de los Sports Emmy se realizaron el día lunes 22 de mayo en la ciudad de Nueva York.

Premian lo más destacado en el mundo deportivo en la televisión estadounidense, incluyendo programas, coberturas y documentales.

La ceremonia es organizada por la Academia Nacional de las Artes y las Ciencias de la Televisión (NATAS).

¿Quién es Diana Flores?

Diana Flores nació en la Ciudad de México y comenzó a jugar flag football desde los ocho años.

En ese entonces el deporte no era tan popular como ahora y no existían equipos o ligas para mujeres, sin embargo no fue obstáculo para lograr sus sueños por lo que tuvo que jugar en equipos con hombres.

Por su esfuerzo y dedicación, Flores llegó a la selección mexicana de flag footall a los 16 años y durante su carrera como atleta, ha jugado en cuatro Juegos Mundiales.