Diputado pide a las autoridades dejar las “velitas encendidas” para que no surja otra ola de violencia en BCS

En una entrevista con CPS Noticias, el diputado local Armando Martínez Vega hizo un llamado a las autoridades de seguridad para que no dejen ningún caso ni expediente sin resolver, ante los recientes casos de alto impacto que se han registrado en La Paz.

El legislador comentó que desde el Congreso del Estado de Baja California Sur se tomarán medidas para reforzar la seguridad en la entidad y salvaguardar la integridad de todos los ciudadanos. Sin embargo, solicitó al gobierno estatal su apoyo para evitar una nueva ola de violencia en la capital.

“Lamentamos mucho lo que está sucediendo. Hemos hecho exhortos al gobernador y al procurador para que el grupo de seguridad que se reúne todos los días esté más atento. Sabemos que están haciendo su trabajo, pero no queremos que Baja California Sur, que La Paz, caigan en situaciones que ya sufrimos en el pasado”.

Martínez Vega hizo hincapié en los sangrientos hechos registrados el fin de semana pasado en otros estados de la República Mexicana, donde se reportaron cientos de levantones, homicidios, feminicidios y ataques armados con violentas muertes, principalmente en las regiones ubicadas en el norte y sur del país.

“El tema nacional es algo que está llegando a los estados. Escuché que el fin de semana pasado hubo 600 muertes a nivel nacional, algo que nunca se había visto. No queremos que Baja California Sur caiga en esta situación. Como diputados, haremos exhortos, pronunciamientos y las reuniones necesarias para prevenir esta situación y para que nuestra paz sea algo de lo que nos sintamos orgullosos”.

Ante la preocupación manifestada por la sociedad sudcaliforniana en redes sociales, donde expresaron en publicaciones y comentarios que sienten un temor generalizado por la posibilidad de que surja una nueva escalada de inseguridad en La Paz, el diputado declaró:

“Nosotros queremos pensar que son hechos aislados, no podemos afirmar ninguna otra situación. Siempre hacemos un llamado a las autoridades de la Procuraduría, del Ejército, de la Marina y del Grupo de Seguridad en su conjunto para que estén atentos y no se les escape ningún movimiento ajeno a esto. No queremos entrar en la dinámica que vivimos en tiempos pasados”.