Docentes de BCS piden que gobernador no culpe a otros por conflictos magisteriales

Este jueves continuaron las manifestaciones de la base trabajadora de la educación en Baja California Sur, quienes ahora marcharon del Palacio de Gobierno, en La Paz, hacia el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE) Sección III. Entre sus peticiones, los docentes solicitan al gobernador Víctor Manuel Castro Cosío que asuma su responsabilidad y no culpe a otros por el conflicto.

En este sentido, Armando Duarte Sánchez, director de la primaria Hugo César Piñeda Chacón, reprochó las declaraciones del mandatario estatal en medios de comunicación.

Agregó que la base trabajadora no tiene interés en conocer quiénes fueron los culpables de que el gobierno del estado no declarara a la federación la información necesaria para que proporcione el recurso suficiente para el pago de los quinquenios. Lo que exigen es una solución.

“A nosotros no nos interesa y no nos va a solucionar nada saber quién fue el que se equivocó, que de hecho son gente allegada él. Ese es otro tema, son gente de ellos los que se equivocaron y ahora sale a la luz un poco sobre eso, pero creo yo que no soluciona nada saber quién fue”.

Armando Duarte Sánchez.