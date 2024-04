Gobierno del estado de BCS no cuenta con el recurso para pago de quinquenios

El diputado por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), José María Áviles Castro, señaló la imposibilidad financiera del gobierno del estado de Baja California Sur (BCS) para pagar el 100 por ciento de los quinquenios a los trabajadores de la educación.

Según Áviles Castro, esta situación se debe a una serie de circunstancias complejas que involucran tanto legislación nacional como local, así como cambios en la política de pagos por parte del gobierno federal.

El diputado explicó que, desde 2015, se ha llevado a cabo un proceso de centralización del pago de los maestros por parte del gobierno federal, lo que implicó un ajuste en las prestaciones locales que antes eran definidas por las entidades estatales. Esta centralización buscaba garantizar una distribución más equitativa de los recursos y una mayor transparencia en los pagos.

“Venimos arrastrando, como quien dice, desde el 2015 ese problema de no reconocimiento de la Federación, en virtud de que por omisión o por lo que haya sido no se reportó, y ahorita la exigencia de los maestros paristas es que se le pague el 100 por ciento; sin embargo, el gobierno del estado está imposibilitado financieramente de poder acceder al 100 por ciento, que equivale casi 300 millones de pesos, por eso abre la puerta con esos 66, con el compromiso del siguiente año abonarle un porcentaje similar y terminar en esta administración con el 100 por ciento de homologación”.

Durante este proceso no se reportó adecuadamente a la Federación la legislación local que establecía los quinquenios en términos de salarios mínimos, lo que llevó a que no se reconocieran estos pagos por parte del gobierno federal. Esto ha generado un conflicto entre el gobierno del estado y los trabajadores de la educación, quienes demandan el pago completo de los quinquenios.

Áviles Castro señaló que el gobierno del estado está comprometido a abonar una parte de los quinquenios, alrededor de un 30-35 por ciento, que representan aproximadamente 63 millones de pesos. Además, se compromete a seguir abonando en los próximos años con el objetivo de alcanzar el 100 por ciento de homologación durante esta administración.

“El gobierno del estado sí ha respondido a los trabajadores, no en la cuantía que quisiéramos en esta ocasión para el asunto de los quinquenios, porque finalmente no hay recursos que alcancen, porque además tienen que atenderse a todos los trabajadores, no solamente a los educación, sino también hubo una negociación con el sindicato de burócratas del que también se desprendió una bolsa. No recuerdo si son 40 millones o 20, no tengo el dato, pero eso se suma a que es del mismo presupuesto, es de la misma cobija, se tiene que aportar todo”.