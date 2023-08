Dua Lipa confirma nuevo disco para 2024, estaría inspirado en los años 70

Durante una entrevista para The New York Times, Dua Lipa, cantante británica aclamada por muchos fanáticos en el mundo, confirmó que lanzará su nuevo álbum de estudio en 2024.

Pese a que reveló que ya tiene el nombre del disco, la cantante prefirió guardar el secreto de cuál sería y no comentarlo aún:

“Si lo dijera todo tendría sentido, pero por el momento vamos a tener que esperar”, comentó la artista.

Sobre lo que sí reveló detalles fue acerca del sonido del nuevo álbum, pues comentó que será diferente, sin alejarse del pop pero con una temática lírica más marcada.

Se dice que esta vez la intérprete británica optó por sonidos de los 80 hasta la psicodelia de los años 70, además, cuando fue cuestionada sobre una posible colaboración con Tame Impala, grupo australiano de música psicodélica, Dua Lipa solamente se sonrrojó, lo que algunos tomaron como señal de confirmación.

Mark Ronson sería el posible productor del nuevo albúm de Dua Lipa

Luego de que Mark Ronson, productor británico, fue el encargado de producir el tema Dance the Night de la intérprete, el también músico comentó en recientes declaraciones que Dua Lipa se encontraba en una nueva etapa de su carrera:

“He escuchado algo y es increíble. Creo que por eso acabó la bola de discoteca rota en mil pedazos en el vídeo, ¿no? Fue como un golpe de efecto triunfal que cerraba esa era de su música y abría lo que sea que haga a continuación”, señaló hace algunas semanas.

Se dice que como los artistas han trabajo en conjunto recientemente, todo indica a que el productor británico sería el encargado de tomar el nuevo disco de Dua Lipa, sin embargo, esta información no se ha confirmado por ninguno de los dos.

Dua Lipa debutó en 2017 con el EP The Only y poco después llegó su primer álbum, que le permitió conorase en 2020 con los sonidos disco de Future Nostalgia.