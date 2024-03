Nos hacen ver que al parecer en Palacio Nacional se han convencido de que son dueños de la Patria. Como ha ocurrido en diversas manifestaciones, ya sea de la oposición o de convocatoria amplia diversa como la enorme movilización de las mujeres de este 8 de marzo, la bandera nacional no fue izada en la asta del Zócalo. Eso sí, nos recuerdan que apenas el viernes pasado sí fue izada el día del mitin de arranque de campaña de la candidata presidencial morenista, Claudia Sheinbaum. La Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales establece que debe izarse diariamente en las plazas públicas “que determinen las autoridades” y hasta hace poco la Plaza de la Constitución era la principal de ellas, “salvo en casos fortuitos o por causas de fuerza mayor”, entre los cuales no parece viable que se pueda incluir la realización de manifestaciones que no gustan al partido en el poder. ¿Será que por encima de esa ley también está la “autoridad moral” …y las fobias políticas?

Nombran a mujer en el Senado

En el Día Internacional de la Mujer, por primera vez asumió la Secretaría Técnica de la Junta de Coordinación Política del Senado una mujer. Se trata de Andrea Balbuena, una joven que se ganó la confianza del líder de la bancada de Morena y presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal. Nos recuerdan que fue escalando responsabilidades de la mano de José Manuel del Río Virgen, a quien ahora releva. Nos hacen ver que este año la Mesa Directiva de la Cámara alta es presidida por Ana Lilia Rivera, pero de los ocho grupos parlamentarios, sólo uno, el del PT, es encabezado por una mujer, Geovanna Bolaños. Ojalá este nombramiento no sea sólo cosa de la fecha.

Candidatos panistas denuncian acoso

Nos platican que ya son varios los candidatos que han denunciado hostigamiento por parte de Morena en las campañas de este proceso electoral. La semana pasada, la diputada panista Teresa Castel compartió videos de militantes guindas acosándola mientras repartía volantes, mientras que el jueves pasado, el candidato a la reelección como diputado federal del blanquiazul, Jorge Triana, hizo lo propio y compartió videos de presuntos morenistas que le impidieron hacer su campaña. A estos casos de acoso partidista, se suman las amenazas del crimen organizado a candidatos de todos los partidos, incluidos los de la coalición oficialista. ¿A quién le parecerá buena idea crispar más los ánimos movilizando reventadores?

Sedena alista fallo antiplagio

Nos comentan que en los próximos días el Ejército dará su fallo sobre la licitación de una plataforma para evitar el plagio entre sus estudiantes de grado superior, de la cual le informamos en este diario. Nos detallan que la Secretaría de la Defensa Nacional podría desembolsar alrededor de 150 mil pesos por este servicio. Este monto, nos hacen ver en la Secretaría, es nada si se considera que es para evitar un escándalo como los que han enfrentado algunos actores políticos recientemente. Así que, ¡aguas, copiones!