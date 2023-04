El INAI no sirve para nada, es “un cero a la izquierda”: AMLO

Este martes, López Obrador propuso que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) o la Fiscalía Anticorrupción asuman las funciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), pues asegura que de nada sirve y solo le cuesta millones de pesos al pueblo de México.

“Desde que se creó, no han ayudando en nada a combatir la corrupción, al contrario, sirvieron para legitimar robos y ocultar información y desde que se creó ese instituto, le cuesta al pueblo de México mil millones de pesos por año, ojala y el Congreso haga algo para que esa función la pueda realizar una institución ya creada de tantas que hay”.

Expuso que puede ser la Auditoría Superior de la Federación o la Fiscalía Anticorrupción, pues si bien no puede sesionar por la falta de consejeros, “sí están cobrando, se está gastando en presupuesto”.

Reafirmó que dicho instituto fue creado para encubrir actos de corrupción, por lo que el presupuesto de mil millones al año puede emplearse para apoyar a la población que lo requiere.

En cuanto a la veracidad del audio en donde se escucha a Adán Augusto López, decir que el presidente expuso que era conveniente la inoperancia del Inai motivo, aseguró que no es cierto, no obstante expone que él siempre ha sido claro en cuanto a su opinión del instituto, “siempre he dicho que ese instituto es un cero a la izquierda, no sirve para nada”.