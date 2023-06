Sí, es verdad, Pixar ha bajado sus estándares de calidad desde hace ya algunos años, pues proyectos como Ratatouille, Up, la trilogía de Toy Story (¿apoco hay 4?), Monsters Inc., Buscando a Nemo, Bichos, Los Increíbles, Wall-E y algunos más, dejaron la vara muy, muy alta. Las entregas más nuevas han cumplido y han cumplido bien, pero en mi opinión, salvo excepciones como Soul y Lightyear (no me vengan con eso de la escena del beso, la peli está buenísima), los títulos más nuevos no quedan en nuestros corazones o tienes esas historias tan atrapantes y emotivas a las que el estudio nos tenía acostumbrado.

Para aquellos que les encanten las películas románticas, Elementos es para ustedes, pocas veces Pixar hace que este tema sea el alma de la historia, solo recuerdo Wall-E y no se confundan con La Bella y la Bestia, Enredados, La Sirenita o ese tipo de películas porque esas son de Disney Animation y son estudios separados.

Elementos se desarrolla en ‘Ciudad Elemental’, lugar donde las personas de aire, tierra y agua viven mezclados y en armonía, pero no el fuego, si bien, las personas de fuego residen en esta misma ciudad, viven en un barrio aislado, apartado de los demás, son tomadas como extranjeros por su idioma, cultura y características diferentes que chocan y ponen en conflicto al resto, además pues, de que vienen de un lugar remoto.

Aquí es donde entra Ember (la chica de humo jeje, de fuego, pues) una joven brillante de muy mal carácter que se prepara para heredar la tienda de su padre, hasta que un buen día, derivado de su mal carácter y de un poquito de casualidad de la vida, conoce a Wade, un inspector que es una persona de agua con quien tendrá una rara, única y bonita conexión que cargará con el resto de la historia.

Elementos cumple con ser entretenida, emotiva y romántica, dejando una lección muy fuerte e importante para aquellos que no crean en si mismos y/o que se sientan obligados a seguir los pasos de sus padres. Aun así, opino que la historia no es lo suficientemente poderosa como tanto vengo mencionando que es el sello del estudio, la trama es sencilla, por lo cual los personajes cargan con ella y la hacen muy disfrutable. Pixar vuelve a hacer alarde de su animación que es parte muy relevante en la película, pues la representación de los elementos, el cómo utilizan sus habilidades en su día a día y en la ciudad, ayudan a entender aún más la historia que nos están contando.

La disfrutarán chicos y grandes por igual, arrancándoles más de una risa y puede que una que otra lágrima, así que más allá de lo obvio, la entrega es apta para todo público. Hasta aquí llegamos con la columna semanal, no sin antes agradecer a aquellos que llegan hasta estas palabras de la columna y para todos aquellos que muestran su apoyo, gracias, totales.

Ficha Técnica

Duración : 1hr 49 min