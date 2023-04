Empresarios turísticos de Baja California Sur inconformes por exclusión de tarifa eléctrica de la CFE

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha anunciado que las tarifas eléctricas tendrán un aumento del 7,1% anual durante este 2023. Este aumento afectará a la tarifa 1C, que se destina exclusivamente a los servicios de energía eléctrica para uso doméstico.

A la par se anunció que habrá descuentos en la tarifa para algunos estados de la república, sorprendentemente, se ha dado a conocer que Baja California Sur no ha sido considerado dentro de la lista de los 20 estados beneficiados con esta tarifa, a pesar de que durante la época de calor sus temperaturas pueden superar los 35 grados centígrados.

Los empresarios de la industria turística del estado han expresado su descontento ante esta medida, señalando que el gobierno federal les está obstaculizando al no entender el grave problema energético que Baja California Sur está experimentando. Así lo afirmó el presidente del Consejo de Administración de la Asociación de Hoteles de Los Cabos, Mauricio Salicrup.

“A Baja California Sur le ponen como piedras en el camino para que de alguna manera tengamos problemas con el tema energético. Recordemos que Baja California Sur no solo no va a alcanzar este tipo de subsidio, también no alcanza la producción, tenemos problemas de transmisión y esto va continuar. Hoy por hoy a pesar de que se expropió la empresa New Fortress vamos a tener problemas energéticos en el verano”.