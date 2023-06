Alejandro Encinas sustituto momentáneo de Adán Augusto: AMLO

Este viernes, Andrés Manuel López Obrador confirmó que Adán Augusto López Hernández presentó su renuncia a la Secretaría de Gobernación para ser aspirante a la candidatura presidencial por Morena, así mismo, anunció que el encargado del despacho será Alejandro Encinas Rodríguez.

“Ayer, en efecto, me presentó su renuncia el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, no es por ineficiencia o mal desempeño, eso debe quedar claro, se da esta renuncia en la circunstancia que estamos viviendo de que hay miembros del gabinete que van a participar en procesos, en este caso, para ser coordinadores de la transformación de México”, dijo.

Argumentó que por el cúmulo de trabajo que ha tenido no ha logrado definir quién será el suplente definitivo de López Hernández.

Reveló que los que hasta el momento han presentado su renuncia son los mejores para continuar el trabajó que ha emprendido su gobierno, por lo que seguramente a uno de ellos será a quien le pase la estafeta.

“Yo ya me voy a retirar, me queda un año tres meses y la transformación debe de continuar, porque hay que terminar de arrancar de raíz el régimen corrupto de injusticias y privilegios, hay que consumar por completo la obra de transformación en México, es un proceso que lleva tiempo, a mí me tocó sentar las bases, porque creo que hemos avanzado, sin embargo, hay que darle continuidad al proceso, por eso hablo de continuidad con cambio y yo tengo que entregar, no sólo en su momento la Presidencia, sino la dirección, la conducción del movimiento de transformación.