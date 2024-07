España derrota a la Francia de Mbappé y va a la final de la Eurocopa

En un emocionante encuentro disputado este martes en Múnich, la selección de España logró una victoria al imponerse 2-1 a Francia en las semifinales de la Eurocopa-2024.

Con este triunfo, los españoles aseguraron un lugar en la gran final que se celebrará el próximo domingo en Berlín, donde se enfrentará al ganador del duelo entre Países Bajos e Inglaterra.

El partido comenzó con un rápido gol de Randal Kolo Muani para Francia en el minuto 9, lo que puso en ventaja a los galos y dejó a los aficionados franceses llenos de esperanza.

Sin embargo, la ‘Roja’ no tardó en reaccionar y demostró su carácter y determinación.

Lamine Yamal empató el marcador en el minuto 21, seguido por un gol de Dani Olmo apenas cuatro minutos después, en el minuto 25, que dio la vuelta al resultado y aseguró la ventaja española.

Con esta victoria, España avanza a su tercera final de la Eurocopa en las últimas cinco ediciones, reafirmando su posición como uno de los equipos más competitivos y exitosos del continente.

Spain book their place in the final! 🇪🇸#EURO2024 pic.twitter.com/9xororAdFU

— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) July 9, 2024