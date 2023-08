Colegio de Médicos de BCS piden a la población estar atenta a la evolución de la variante de Covid-19 “Eris”

Con el hallazgo de la nueva variante de Covid-19, denominada EG.5.1 pero conocida como “Eris”, la Organización Mundial de la Salud (OMS) la ha incluido en su catálogo de variantes de interés. Debido a esto, las autoridades sanitarias de 51 países han emitido alertas a sus ciudadanos, instándoles a implementar medidas sanitarias, especialmente a completar sus esquemas de vacunación.

El Colegio de Médicos Cirujanos de Baja California Sur, a través de su vicepresidente José Efraín Torres Valdos, ha destacado que la variante “Eris” se caracteriza por su rápida propagación. Sin embargo, hasta el momento no se ha asociado con casos graves ni un aumento significativo de muertes a causa de esta cepa del virus Covid-19.

“Es importante señalar que la variante conocida como ‘Eris’, aunque popularmente etiquetada de esta manera, no ha sido oficialmente reconocida con este nombre por la OMS. En realidad, está clasificada como una variante de interés y recibe la designación EG.5.1 por parte de la OMS. Afortunadamente, no se trata de una variante de preocupación, lo que implica que afectaría a un sector específico y aunque tiene una rápida propagación, no se ha vinculado con casos graves o un aumento significativo de muertes, como ocurrió con variantes como el Omicrón y otras durante la pandemia”, explicó el vicepresidente del Colegio de Médicos.