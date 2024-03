La FGR atraerá caso de normalista abatido por policía en Guerrero: AMLO

Para evitar especulaciones y que el caso quede resuelto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pedirá que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso del estudiante normalista que murió abatido por policías la noche de este jueves 7 de marzo.

En la mañanera de este viernes, que encabeza desde Michoacán, el mandatario mexicano confirmó que solo un joven fue ultimado a balazos, y que el otro que resultó herido se encuentra fuera de peligro.

Para aclarar el caso del asesinato de un normalista de #Ayotzinapa en Chilpancingo, Guerrero, por parte de policías, AMLO (@lopezobrador_) pedirá a la @FGRMexico que atraiga el caso. pic.twitter.com/42dD971KwL — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) March 8, 2024

Lamentó los hechos, y que incluso ocurrieran después del enfrentamiento que se registró en Palacio Nacional, Ciudad de México, donde los normalistas tumbaron una puerta del recinto, y agregó que se trataron de hechos aislados.

“Primero que es muy lamentable que se haya presentado esta situación, un día después de que se lleva a cabo una protesta en Palacio Nacional, lo que ya se conoce. Sin embargo, pues son cosas distintas, porque esto que lamentablemente ocurre se da en Chilpancingo”, aseguró ante reporteros.

AMLO reiteró que no se trataba de un enfrentamiento entre policías y estudiantes manifestantes, por lo tanto, pedirá a la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Alejandro Gertz Manero, que atraiga el caso.

“Hemos decidido en el gabinete de Seguridad, que para aclarar bien lo sucedido, castigar a responsables, que se solicita a la Fiscalía General de la República que atraiga el caso, para que se investigue bien y se dé a conocer lo que sucedió”, expresó el titular del Ejecutivo.

#AHORA Presuntos normalistas de Ayotzinapa incendian patrulla de la policía en Chilpancingo, Guerreropic.twitter.com/387LiQ2jZp — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) March 8, 2024

Finalmente, López Obrador señaló que brindará información diaria sobre el caso, que causó indignación entre los normalistas de Ayotzinapa.

“Aclarando que no fue un choque de policías y manifestantes, es otra cuestión lamentable, porque no queremos que nadie pierda la vida, y no queremos de ninguna manera caer en provocaciones”, determinó.

¿Qué pasó en Chilpancingo, Guerrero?

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) señaló que los estudiantes de Ayotzinapa viajaban en una camioneta, y cuando se dirigían rumbo a Tixtla, desde Chilpancingo, vieron el vehículo, que aparentemente contaba con reporte de robo.

Cuando se les hizo el llamado, los jóvenes se negaron, y comenzaron a disparar a los elementos estatales, Fue entonces, que los oficiales respondieron, y, desafortunadamente, mataron a uno de los alumnos.