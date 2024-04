Así fue la brutal golpiza que Fofo Marquéz propinó a mujer (VIDEO)

Pocas horas después de que se cumplimentara la orden de aprehensión en contra de Fofo Márquez, un reconocido influencer mexicano, a través de redes sociales se viralizó el video que captó el momento exacto de la brutal golpiza que propinó a una mujer.

De hecho, fue específicamente por esa agresión que las autoridades lo detuvieron en la colonia San Cruz, Acatlán, perteneciente a Naucalpan, Estado de México.

LEER MÁS: Detienen al influencer “Fofo” Márquez por agredir a una mujer en Naucalpan (VIDEO)

Es por ello que, según muestran las imágenes difundidas de forma masiva, el creador de contenido se acercó hacia la víctima, quien estaba por subir a su camioneta.

Sin embargo, es ahí cuando tras un intercambio breve de palabras, él soltó dos puñetazos directo a la cara de la agredida, posteriormente tira otros en el abdomen, hecho que provocó que la mujer cayera al piso.

Ya en el asfalto y con el peligro de que pudieran atropellarla, Márquez continuó con los golpes y ahora, le propinó cuatro patadas en diferentes partes del cuerpo. Finalmente, la agresión culminó tras otros dos puñetazos.

EL PENDEJO DEL FOFO MARQUEZ Asi golpeó a una mujer. Primero le dio de puñetazos. Cuando cayó al piso, la pateó. Ahí, volvió a pegarle con el puño… y huyó. La @FiscaliaEdomex obtuvo una orden de aprehensión en su vs. Hoy lo detuvieron. Ya está encerrado en Barrientos. pic.twitter.com/19G2Wu0bjb

Cabe destacar que las plataformas digitales también se inundaron de un pequeño audiovisual que narra el testimonio de la mujer golpeada, misma que aparece con la cara llena de sangre y en aparente estado de shock.

No obstante, contó que el joven se molestó debido a que ella le pidió amablemente que al estacionarse en dicha zona guardara sus espejos por el espacio reducido entre coches.

Y es que cuando la víctima entro a su camioneta, dobló accidentalmente uno de los espejos de Fofo Márquez, acción por la que ella comentó que llamaría a su seguro para arreglar el problema:

“El chavo creyó que yo me iba a ir, yo me imagino, dije ‘voy a sacar mis papeles’ y dijo: ‘¿pero sí le vas a hablar al seguro?’, iba viendo la camioneta y dijo: ‘Que se me hace que no’ y ahí empezó a patearme“, dijo.