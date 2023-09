Filtran foto de León, hijo de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez; piden no difundirla

El pasado 3 de agosto, el cantante Carlos Rivera y su esposa, la conductora de Venga la Alegría, Cynthia Rodríguez, se convirtieron en padres por primera vez, con la llegada de su hijo León.

Desde entonces, han sido pocas las imágenes que han compartido en redes sociales, pues como muchas otras parejas, decidieron cuidar su privacidad, y no revelar la identidad de León.

Sin embargo, una foto que supuestamente muestra el rostro del bebé se habría filtrado en las redes sociales, situación que ha generado enojo y preocupación para la mamá primeriza.

Cabe resaltar que aunque Cynthia ha compartido varias publicaciones de su hijo, en todo momento ha cuidado que su carita no aparezca, en cambio, lo muestra de espaldas, o solo su pequeño pie.

En esta imagen, que habría comenzado a viralizarse, aparece la mamá de Carlos cargando a su nieto, lo que levanta más las dudas sobre quién pudo filtrarla.

Viridiana Mata fue una de las periodistas que compartió la instantánea, aunque eso sí, se aseguró primero de cubrir la cara del pequeño León.

No obstante, esto no fu suficiente para Rodríguez, quien se puso en contacto con Viridiana a través de los mensajes directos, y le hizo la siguiente petición.

“Te quiero pedir un favor, como mamá, me ayudas a que no se haga viral la foto de mi bebé; por seguridad de él (…) No fue decisión de nosotros compartirla, sobre todo por la seguridad de León”.