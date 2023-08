Frente Amplio se desmorona: PRD pone en “pausa” participación

Luego de que Miguel Ángel Mancera y Silvano Aureoles fueran “excluidos” del proceso interno para la contienda presidencial por el Frente Amplio por México, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) anunció que pasará su participación con el Comité Organizador hasta que la situación se aclare.

Destacó que les resulta muy extraño que los criterios aplicados solamente impactaron a sus aspirantes, de ahí exijan una aclaración pues afirma que las “exclusiones políticas no le sirven al proceso político en el que estamos, requerimos caminar con la pluralidad que el PRD, su participación le otorga al Frente Amplio por México”.

Por su parte Miguel Ángel Mancera y Silvano Aureoles, también presentes en la conferencia, compartieron su posicionamiento el mismo miércoles que se les informó que quedaban excluidos por supuestamente no cumplir con las firmas que se requieren.

“Le exijo a mi partido se retire del comité organizador hasta en tanto no se aclaren las cosas. Segundo, voy a solicitar formalmente auditoría técnica e informática al proceso, porque es muy dudoso, tardó seis días para que funcionara la plataforma y permanentemente tuvo fallas (…) no confío en el proveedor y, por lo tanto, necesitamos técnicamente un dictamen, si resulta que no nos dio, aceptaré porque tengo palabra, pero chicanadas de esta naturaleza no las voy a aceptar”, dijo Silvano Aureoles.