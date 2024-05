Frustra a ciudadanos el retraso de nuevos camiones en La Paz

Algunos habitantes de La Paz han manifestado su frustración debido al retraso en la llegada de los nuevos camiones llamados “Tiburones Urbanos”. Este proyecto, que busca mejorar y modernizar el sistema de transporte en la capital del estado, ha generado expectativas entre la ciudadanía, pero su demora ha derivado en malestar.

Según autoridades municipales, los “Tiburones Urbanos” prometen ser una solución eficiente y cómoda para los usuarios, quienes tienen varios años esperando contar con un servicio de transporte público más confiable. Sin embargo, el retraso en su implementación por cuestiones técnicas en los procesos de verificación de las 11 unidades provocó incertidumbre entre las personas.

Como José Antonio, quien se apoya en el transporte público para trasladarse. Él declaró que la falta de comunicación sobre los motivos del retraso y la ausencia de una fecha concreta para su puesta en marcha ha derivado en dudas sobre los procedimientos en los pagos por servicio.

Javier Luis es un ex chofer de camiones que declaró que decidió adquirir una motocicleta para moverse mucho más rápido por toda la ciudad y evitar molestias por los retardos y deficiencias en muchos de los aspectos que conlleva abordar los camiones públicos en distintas rutas.

“Lo que veo en los autobuses es que pierden tiempo, ganan poco y se jalan más las máquinas. Como yo fui chofer eso es lo que veo malo, por eso no me subo a los camiones porque en mi moto me muevo bien y a los camiones no han sabido operarlos, la mera verdad no han sabido operarlos”.