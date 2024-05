Altercados en mitin de Sheinbaum en Los Cabos: Trasviña y Cayetano protagonizan incidentes

En el mitin de Claudia Sheinbaum en Los Cabos, donde se congregaron simpatizantes y candidatos de los partidos Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), se experimentaron desaires y tensiones. Lucía Trasviña, aspirante a senadora, expresó enérgicamente su reclamo por no poder colocar su propaganda política, gritando “¡No me hagan menos!”. Por otro lado, el diputado local Juan Pérez Cayetano mostró un comportamiento agresivo, presuntamente al no permitirle al alcalde con licencia de Los Cabos, Oscar Leggs Castro, acercarse a saludar a la candidata.

Los Cabos recibió la visita de Claudia Sheinbaum, candidata a la presidencia de México, en el auditorio municipal Leonardo Gastélum de Cabo San Lucas. Sin embargo, momentos antes de su encuentro con los candidatos a las alcaldías y diputaciones locales, surgieron desacuerdos con el personal de logística encargado del montaje del evento. Lucía Trasviña, la candidata al senado, se molestó por la prohibición de colocar su propaganda política.

“Soy coordinadora estatal, soy la primera fórmula del senado, no me hagan menos porque yo se lo voy a decir directamente a Claudia” (…) Tomen eso que vino la gente de logística de Claudia, eso lo voy a decir para allá yo también. Víctor de la O dio instrucciones de que no pusiéramos, de acuerdo, no vamos a poner, quiten mi propaganda por favor”, señaló Lucía Trasviña, candidata a senadora de la república.

En el vídeo se puede observar cómo una persona presente, aparentemente parte del personal del evento, afirmó haber recibido instrucciones de la “gente de Claudia” para no poner propaganda de ningún candidato, indicando que no se permitiría la promoción de ningún candidato local, ya que se trataba de un evento exclusivo de la candidata a la presidencia de México.

Otro incidente similar ocurrió con el diputado Juan Pérez Cayetano, quien también exhibió un comportamiento agresivo aparentemente hacia el personal del evento que le negó la entrada. Se presume que el legislador adoptó esta actitud ante la negativa de permitir el acceso al alcalde con licencia, Oscar Leggs Castro, para expresar su respaldo a la candidata a la presidencia de México.

