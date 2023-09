En el estudio CPS Noticias BCS, Víctor Castro dio a conocer fecha y detalles sobre próximo informe

BCS.- Esta mañana de jueves nos visitó en el estudio de CPS Noticias Baja California Sur, el gobernador del estado, Víctor Manuel Castro Cosío, para hablar sobre el proceso de conformación de este próximo informe de labores, el segundo en lo que va de la administración estatal.

A través de la Comisión Permanente del Comité de Planeación para el Desarrollo de Baja California Sur (COPLADEBCS) se ha estado validando la información sobre el trabajo en las diferentes dependencias.

Durante la entrevista, el gobernador, destacó que se debe de hacer un análisis de reflexión y autocrítica de lo que ha sido estos 12 últimos meses.

“Tenemos que ser muy objetivos, tratar de todavía de mejorar, fue un año muy difícil; el primero porque estaba la pandemia, fueron cruzadas las líneas entre la salud y además una situación financiera muy compleja, no quiere decir que no esté difícil todavía, pero ahí va, no hemos tenido problemas financieros importantes salvo diciembre que siempre yo creo que a todas las administraciones y en todo el país, diciembre no es fácil porque es la erogación mayor del gobierno”. Víctor Manuel Castro Cosío, Gobernador del Estado.