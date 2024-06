Jeanne Córdova, pionera de los derechos LGBTQ+ a quien Google dedica su doodle

En honor al Mes del Orgullo LGBTTTIQA (lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros, travesti, transexuales, intersexual, queer, asexual), Google dedico su doodle este 06 de junio a Jeanne Córdova, líder del movimiento por los derechos de esta comunidad y el Feminismo.

TE PUEDE INTERESAR: Arranca el mes del orgullo LGBT+: ¿Cuándo es la marcha 2024 en CDMX?

¿Por qué está hoy en el doodle de Google?

El buscador conmemora que un día como hoy, pero de 2012, Córdova ganó el premio Lambda Literario por sus memorias en When We Were Outlaws: A Memoir of Love and Revolution (Cuando Éramos Forajidos: Una Memoria de Amor y Revolución, en español), una crónica de su vida como joven activista y lesbiana radical.

De esta manera, el doodle de Google resalta la contribución de Jeanne Córdova a la comunidad LGBT+ y su papel en la organización de eventos y protestas durante las décadas de 1970 y 1990.

“Gracias a Jeanne Córdova por su intrépido compromiso con la libertad y la dignidad de la comunidad LGBTQ+. Se siente la diferencia que marcó. ¡Feliz Pride a todos!” Google.

Today’s #GoogleDoodle honors Jeanne Córdova, a Chicana lesbian activist who fought for the LGBTQ+ rights movement and championed feminism → https://t.co/eSkNxJW1pK pic.twitter.com/ZuzwVW8Nu9 — Google Doodles (@GoogleDoodles) June 6, 2024

¿Quién era Jeanne Códova y cuál es su legado?

Nació el 18 de julio de 1948 en Bremerhaven, Alemania, y falleció el 10 de enero de 2016 en Los Ángeles, California. Su padre era mexicano y su madre irlandesa-americana.

Desde sus tiempos como universitaria en la Universidad de California (UCLA, por sus siglas en inglés) empezó a luchar por los derechos de las mujeres lesbianas, por lo que se convirtió en una persona influyente en la comunidad

Fungió como presidenta de la sección de los Ángeles de Daughters of Bilitis (DOB), primera organización de derechos civiles y políticos de mujeres lesbianas en Estados Unidos. Asimismo, documentó los logros del movimiento Feminista lésbico de 1970 a 1980.

LEER MÁS: Mexicano detenido en Qatar por ser homosexual podrá salir del país tras pagar multa

Entre los eventos que organizó se encuentran la Conferencia de la Costa Oeste de Mujeres Lesbianas en 1971 y la primera Convención Nacional de Lesbianas en 1973.

Jeanne Córdova donó en 2008 sus manuscritos, cartas y publicaciones a ONE National Gay and Lesbian Archive en la UCLA, el archivo más grande de material bibliográfico de la comunidad LGBT+ en Estados Unidos.

MAEP