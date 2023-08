Gordofobia en redes sociales; un fenómeno normalizado en BCS

¿Alguna vez han criticado tu cuerpo? ¿Te has sentido mal por el cuerpo que tienes? ¿Recuerdas cuándo fue la última vez que opinaron sobre tu complexión física?

Cuando bajas o subes de peso, ¿qué suelen decir? Y finalmente, ¿por qué solemos percibir el cuerpo gordo con una connotación negativa? ¿Por qué habitualmente asociamos una complexión delgada como sinónimo de salud y cuidado?

Baja California Sur, en 2022 y de acuerdo con el Módulo sobre Ciberacoso por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), obtuvo “mensajes ofensivos y críticas por la apariencia” como dos de los 3 principales tipos de agresiones en la red.

Por otra parte, la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) de INEGI, señaló que desde el 2017, entre los primeros números de discriminación está el peso y la estatura; particularmente en las infancias y en mujeres.

Existen muchos factores para responder tales preguntas y los resultados de las mencionadas estadísticas; pero mucho se resume a un término acuñado hace unos años para definir un tipo de discriminación e incluso de violencia (misma que también aparece en la Ley General de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia): Gordofobia.

Uno de cada 5 habitantes de BCS sufre discriminación

Christa González Robinson, quien pertenece a la organización “Defensoras Digitales BCS”, detalló que la gordofobia es una violencia sumamente frecuente a nivel mundial; normalizada, invisibilizada, sutil. Y que, además, indiscutiblemente debe pensarse desde la categoría de género. Como mujeres, ¿qué expectativas sociales y culturales nos han impuesto sobre el propio cuerpo?:

“Se habla de gordofobia, o nos referimos a gordofobia, cuando vemos todas estas prácticas, discursos, acciones que burlan, que marginan, que prejuzgan, que rechazan. Pero además, no es nada más como que -ay no, no me gustan las personas gordas-, sino que obstaculizan o vulneran los derechos de estas personas bajo el contexto de que no encajan en los estándares de belleza actuales. Además, la gordofobia afecta a cualquier género, pero las mujeres somos como un foco rojo de atención. Entonces digamos que a grandes rasgos la gordofobia es toda acción o sentimiento de rechazo y odio al cuerpo gordo”.

Este tipo de discriminación contribuye a las formas de legitimar una cierta complexión física; particularmente a través de expresiones, opiniones, comentarios. Aunado a esto, las redes sociales y los medios masivos, la publicidad, la familia, las amistades, la pareja, cumplen un rol ante las formas de percibir y aceptar el cuerpo.

Por ejemplo, para nosotrxs, ¿Qué pensamos al ver a una persona gorda? ¿Cómo asumimos que es su salud?

“La gordofobia es esta manifestación cultural de un miedo inconsciente a transformarse en ese cuerpo obeso, en ese cuerpo gordo. Un ejemplo. Cuando tu amiga te dice, -ay, no es que no voy a comer porque voy a engordar-. Okay, es un miedo legítimo. Sí, ¿por qué? Porque nos han dicho que debemos estar delgadas. Pero si yo escucho que mi amiga dice eso, ¿cuál entiendo que es su mayor temor? Verse como yo; si yo soy una persona gorda entiendo que tú lo peor que te puede pasar es verte como yo”, comentó Christa Robinson.

Cabe destacar que la gordofobia no implica estar en contra de una vida saludable; es solamente pensar en la salud desde otra perspectiva, más allá del peso o el tipo de complexión física que se tenga. De hecho, existen algunos estudios que ya han referido la salud desde otro enfoque, señaló “Defensoras Digitales BCS”:

“Desde la medicina hay muchos estigmas, ya tendría que abordarlo a alguien que sea desde la salud. Pero por ejemplo, desde el Departamento de Psiquiatría y Neuropsicología del Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE en la Ciudad de México; o sea, ahí han dicho, se han hecho artículos. Se está estudiando cómo estar delgado, no es, no es igual a salud y estar gordo no es igual la enfermedad. Entonces necesitamos trabajar en esto. Si los doctores lo están diciendo, ¿por qué las personas en redes sociales nos damos todo el derecho de ir a comentarte -Ay, estás bien gorda-, no?”.

Gordofobia en Redes Sociales y Medios Masivos

La gordofobia puede verse materializada en redes sociales y medios masivos; y los comentarios que decimos o no decimos, tanto en los entornos digitales como fuera de línea, permea en nuestra forma de querer modificar el cuerpo:

“La publicidad, ¿qué anuncios le salen a una persona delgada y qué anuncios le salen a una persona con obesidad? Lleno de productos milagros; las y los influencers que se la pasan promocionando productos que a veces ni siquiera están regulados, que no tienen esta certificaciones, que los algoritmos te recomienden programas milagros para adelgazar y que hagas todo para adelgazar. Todo esto está justificado detrás de un mensaje, de una supuesta cultura saludable; cuando en realidad no es que te preocupes por mi salud”.

Cabe aclarar que la gordofobia se vive y se sufre desde los diversos géneros y sexos; pues esta problemática contiene expectativas de género que suelen posicionarse desde la heteronormatividad, es decir, de lo que se espera de una mujer o un hombre heterosexual:

“En la violencia digital, usualmente los hombres que viven violencia digital son agredidos por otros hombres, y las mujeres somos en su mayoría agredidas también por hombres. Por supuesto, también, por ejemplo, en la diversidad sexual, las personas no binarias, las mujeres trans, también se espera que se vean de cierta manera; y por supuesto que este discurso de la gordofobia les atraviesa a las mujeres trans, porque esperan que se vea como una mujer… ¿Y una mujer cómo se ve o “cómo debe de verse”? Delgada… Incluso si vemos, por ejemplo, a las activistas, bueno, a las modelos que le llaman curvy; tienen un cuerpo normativo en el sentido de que es una cinturita, no hay esa lonjita por acá… Tienen también un estereotipo”, señaló Christa Robinson.

Por lo tanto, pensemos en nuestras acciones cotidianas, en redes sociales; cómo vemos el cuerpo y la salud a través de ellas, y qué tipo de contenido compartimos. Sobre esto, lo mejor que podemos hacer es no opinar sobre los cuerpos ajenos, pues la apariencia no define la salud. La gordura es multifactorial y existe una gran cantidad de elementos que determinan el peso y la complexión física de una persona.

No hay un cuerpo más valioso que otro, mereces aceptar tu cuerpo; respetarlo, aceptarlo y honrarlo. Tampoco tenemos por qué recibir comentarios que vulneren la salud emocional. Si estás siendo acosado, vulnerado o violentado por tu apariencia física: estás sufriendo violencia. Y podemos reportarlo en redes sociales o comunicarse con Defensoras Digitales BCS.

Facebook: Defensoras Digitales BCS