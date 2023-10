GP de México: “Checo” Pérez queda en tercer lugar en la práctica libre 3

A un día de que se lleve a cabo el Gran Premio de México, en la capital del país, este sábado 28 de octubre se realizó la Práctica Libre de dicha carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

FP3 REPORT: Verstappen leads Albon and Perez to complete practice clean sweep in Mexico ✨

El mexicano, Sergio “Checo” Pérez tuvo una buena presentación, y emocionó a todos los fanáticos de la Fórmula 1, que esperan pueda lograr subir al podio mientras compite en casa.

El piloto tapatío terminó en tercer lugar de esta prueba, con un tiempo de 1:18.026, detrás del más veloz, que fue su compañero de Red Bull, Max Verstappen, que logró un tiempo de 1:17.887.

Día positivo, buenas sensaciones y que bueno ver a tanta afición. ¡Vamos con todo!

Positive day, feeling good, and great to see so many fans. Let’s go!#SP11 #MexicoGP pic.twitter.com/D8yuCcSUvh

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) October 28, 2023