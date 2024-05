Checo Pérez y Verstappen sin Top 10 en P1 del GP de Mónaco 2024

Durante las primeras horas de este viernes 24 de mayo comenzó la actividad del GP de Mónaco 2024, carrera que representa a la octava fecha de la actual temporada de la Fórmula 1 (F1).

Cabe destacar que hasta el momento se celebraron las dos primeras prácticas libres, en las que trascendió la desafortunada participación de los pilotos de Red Bull.

Y es que durante la Práctica 1 (P1), Checo Pérez concluyó en la posición número 12, quedando fuera del Top 10.

Mientras que, en el caso de Max Verstappen, el velocista titular finalizó en el onceavo lugar, situación que complica la expectativa que los fanáticos mantienen para la carrera.

Por otra parte, Lewis Hamilton, tres veces ganador del Gran Premio de Mónaco, volvió a sobresalir tras marcar el mejor tiempo durante el entrenamiento.

Específicamente, alcanzó un registro de 1m 12s 169, marcaje que le permitió lograr ventaja ante el competidor de McLaren, Oscar Piastri, con una diferencia de tan solo 0s 29.

FP1 CLASSIFICATION

First practice finished like this 👇#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/W2tMijD0Hs

— Formula 1 (@F1) May 24, 2024