Muere Kabosu, la famosa perrita japonesa de los memes y cara de una criptomoneda

Kabosu, la perrita japonesa detrás de los memes “doge”, murió a la edad de 18 años este viernes 24 de mayo, tras padecer de leucemia y una enfermedad hepática desde 2022.

De acuerdo con su cuidadora Atsuko Sato, a través de la cuenta en Instagram @kabosumama, la shiba inu japonés “cruzó el puente del arco del arco iris”, y agradeció a todos los internautas que la apoyaron a lo largo de los años.

A modo de poema, Sato escribió en su blog que Kabosu murió en un sueño profundo a las 07:50 horas, después de comer y tomar agua.

Cabe recordar que Kabosu saltó a la fama por su cómica pose en donde junta dos de sus patitas; también apareció en la cara de la criptomoneda Dogecoin tras volverse viral, en la cual el empresario Elon Musk invirtió.

Asimismo, la perrita tiene un monumento en un parque de la ciudad de Sakura, donde residía, al este de Tokio.

Ante la noticia, sus fanáticos expresaron sus condolencias y aseveraron que vivirá siempre en los corazones de las personas, y en la inmortalidad de los memes en Internet.

