Hallan el cuerpo de joven reportada desaparecida

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que localizaron el cuerpo de una mujer con características similares al de la joven Lesly Martínez, en el municipio de Huitzuco de los Figueroa, Guerrero. Personal de la Fiscalía de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas (Fipede) entabló contacto con familiares de la joven, a fin de notificarles sobre el hallazgo y realizar los estudios de ADN correspondientes.

La familia de la joven tenía dos días rastreando el cadáver de la joven en aquella zona, pues según la información que recabaron, por esos lares, su expareja sentimental y agresor la pudo haber dejado luego de privarla de la vida. Sin embargo, adelantaron a EL UNIVERSAL, que pedirán la confronta genética para descartar cualquier error.

Reporte de desaparición y bloqueos

Lesly Martínez Colín, de 30 años, desapareció en Jojutla, Morelos, el pasado 30 de abril, cuando salió en compañía de su exnovio y ya no se supo nada de ellos, dijo Gabriela Colin, mamá de la mujer.

Lesly Martínez Colín avisó a su familia la noche que se extravió que ya regresaba a su casa en la alcaldía Álvaro Obregón y después hizo llamadas en las que no se escuchaba nada.

Sus familiares bloquearon el entronque de la autopista y carretera libre México Cuernavaca en la alcaldía Tlalpan en demanda de que las autoridades localicen a la mujer. Mientras que, en Morelos, la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos mantuvo una campaña de difusión para localizar a Lesly y a Alejandro Alberto Martínez Triana, de 41 años, reportados desaparecidos.

Así desapareció Lesly Martínez Colín

Lesly Martínez desapareció cuando salió en compañía de su exnovio, Alejandro Alberto Martínez Triana, en un auto Mazda rojo, con placas RCZ-697-B. Ambos se dirigían a Morelos y después ya no se supo nada de ellos, de acuerdo con Gabriela Colín, mamá de la mujer desaparecida.

Aunque cámaras de vigilancia captaron por última vez a la joven en la alcaldía Álvaro Obregón de la CDMX, diversas publicaciones en redes sociales de su familia apuntan a que su última conexión fue en Jojutla, Morelos.

Ante la nula respuesta de la joven, los familiares de Lesly y Alejandro denunciaron la desaparición de ambos en la Fiscalía General de Justicia capitalina, cuyas autoridades se vincularon con su similar de la Fiscalía General del Estado (FGE) para iniciar su búsqueda.

Familiares se manifiestan en la Fiscalía

Familiares de Lesly Martínez acudieron la noche del martes 9 de mayo afuera de la Fiscalía Especializada para la Búsqueda y Localización de personas desaparecidas de la Fiscalía General de Justicia capitalina para exigir información y una explicación sobre la investigación del caso de la joven.

Hicieron pintas y rompieron vidrios para exigir hablar con el titular de la fiscalía. También lanzaron piedras y llegaron policías para resguardar el lugar.

Los familiares comentaron que la mamá de Lesly Martínez, quien vive en la alcaldía Álvaro Obregón, acudió a dichas instalaciones para ver los avances del expediente y ahí le informaron que la mamá del novio de Lesly había asegurado que su hijo presuntamente la había matado.

Versión del supuesto asesinato

La madre de Alberto acudió a la Fiscalía Especializada para la Búsqueda y Localización de personas desaparecidas de la Fiscalía General de Justicia capitalina, para contar que su hijo le había confiado que él había matado a Lesly, de 30 años de edad, y supuestamente la sepultó en un paraje del Estado de Morelos, presumiblemente en el municipio de Jojutla, zona sur del estado, último punto de comunicación de Lesly con familiares y amigos.

Una prima de Lesly afirmó que la versión fue compartida a sus familiares por autoridades de la Fiscalía Especializada para la Búsqueda y Localización de personas desaparecidas de la Fiscalía General de Justicia capitalina, luego de la protesta que realizaron la noche del martes afuera de la fiscalía donde rompieron vidrios y lanzaron piedras para exigir una reunión con el titular de la dependencia.

Su indignación se debió a que la mamá de Lesly Martínez acudió a la fiscalía para preguntar sobre los avances de la investigación, y fue informada que la madre de Alejandro “N” novio de Lesly, se presentó ante las autoridades y declaró que su hijo presuntamente la había matado.

Fiscalía de la CDMX se reúne con familiares de Lesly

La Fiscalía General de Justicia informó que personal de la Fiscalía de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas se reunió con familiares de Lesly Martínez para informarles los actos de investigación que se han realizado hasta este momento y con ello garantizar su derecho de acceso a la verdad.

Indicó, entonces, que se trabaja en colaboración con la Fiscalía General del Estado de Morelos para la localización de la joven, por lo que “continuará, como lo ha hecho hasta ahora, los trabajos de búsqueda, con la finalidad de establecer el paradero de la víctima y dar certeza a sus familiares, con quienes mantendrá comunicación para informarles los avances en la investigación”.

Sin embargo, la ficha de búsqueda de Alejandro Alberto Martínez sigue activa, y las autoridades no han confirmado si se realizó dicha entrevista al exnovio, como sostienen los familiares de Lesly.

Búsquedas en Fierro del Toro

La búsqueda de Lesly Martínez, de 30 años de edad, se realizó mediante la participación de 5 grupos, acompañados de fuerzas castrenses y de la Policía, bomberos, así como elementos de la Fiscalía de la Ciudad de México.

El primer punto en ser “peinado”, así lo dijeron los familiares, fue la zona de Parres, en la Ciudad de México, que colinda con Morelos.

El segundo punto son los parajes del poblado de Fierro del Toro, el primero al llegar a Morelos.

Hay 20 llamadas y una de 20 minutos en el teléfono

En estos recorridos ha trascendido que el teléfono que portaba Lesly registró una serie de llamadas a partir de Cuernavaca; en su recorrido hacia la CDMX son 20 llamadas.

Pero en Fierro del Toro, la sábana de comunicaciones mostró una llamada a un número, que todavía no es ubicado, que duró aproximadamente 20 minutos.

Por lo que esta zona es de alta relevancia y se realiza una búsqueda exhaustiva con el acompañamiento de un helicóptero de la Comisión Estatal de Seguridad Pública.

Aún no se descartan zonas, por lo que se reforzará la búsqueda en otros parajes.

Piden a madre de presunto feminicida diga la ubicación de Lesly

Tras la búsqueda realizada por en el estado de Hidalgo, la madre de Lesly Martínez junto a sus familiares realizaron una protesta pacífica en la CDMX para pedir le digan donde está su hija.

“Que me ayuden a agarrar a quien tengan que agarrar, al señor Alejandro ‘N’, porque él sabe donde dejó a mi niña, así como le declaró a su mamá que ‘le había hecho lo que le había hecho’, él debe saber. Las autoridades me deben de ayudar. Todas somos Lesly, todas las mamás tenemos que gritar por nuestras hijas, él no tuvo que quitarle la vida a mi hija”.

“La señora Martha, mamá de Alejandro, ella es madre, ella debe de saber el dolor que yo tengo por mi hija”, suplicó Gabriela Colín, madre de Lesly ante las cámaras de Foro TV.

Piden ubicación de feminicida

Desde la comunidad de Fierro del Toro, Morelos, los familiares de Lesly Martínez Colín piden a Alejandro Alberto Martínez Triana, identificado como presunto responsable de la desaparición de la joven de 30 años de edad, que se entregue a las autoridades para que sea juzgado.

“Si lo tuviera enfrente le diría que pague, que pague su error. Que se entregue y que la ley se encargue del caso”, afirmó Rodrigo Gómez Colin, primo de Lesly Martínez Colin, reportada como desaparecida en Morelos desde el 30 de abril pasado.

Rodrigo acompaña las brigadas que buscan desde el jueves a Lesly en distintos puntos de la entidad. Recorrieron los poblados de Tres Marías, Fierro del Toro, ambos de Morelos; Parres en la CDMX, limítrofe con Morelos, y algunas zonas del sur de Morelos como el Lago de Tequesquitengo, sitio donde Lesly y Alejandro Alberto estuvieron, de acuerdo con datos obtenidos por las autoridades.