Charlemos sobre House

Había una vez un productor llamado David Shore que tenía tantas, pero tantas ganas de tener a su propio Sherlock Holmes americano que se dijo sí mismo ‘¿Y si armo la mejor serie de doctores de la historia, pero inspirado en el estilo del detective más famoso de todos los tiempos?’ Y así nació “House M.D.” o como comúnmente es conocida en Latinoamérica, “Dr. House”.

En lo personal, esta serie es una de mis favoritas y no es por nada, pero fácilmente la pongo en una de las mejores de la historia de la televisión. La construcción y similitud de Gregory House con su inspiración Sherlock Holmes, no terminan solo en las intenciones del creador; House es un genio, un doctor brillante con una severa adicción al vicodín, una medicina que le ayuda con el dolor permanente que le causa su pierna, tiene muchos problemas a la hora de socializar, los modales y el buen comportamiento para él no existen, su única conexión y amistad sincera es con su mejor amigo James E. Wilson, que le ayuda voluntaria o involuntariamente a resolver sus casos médicos más difíciles realizando una gran y brillante deducción que pocas personas en el mundo (o ninguna) podrían realizar, ¿Todavía no ven el parecido? ¡Ah! Se me olvidaba decirles que se apellida House (Holmes) y su mejor amigo Wilson (Watson). Bueno, bueno, después de esta extensa introducción, vamos a darle.

La historia cronológica nos narra como el protagonista quedó lisiado de por vida. Después de infarto muscular en su pierna derecha, se analizó la opción de amputación, pero, ante la negativa de House, quien ya era un brillante diagnosta, se decidió extirpar todo el músculo muerto, dejándolo con un intenso dolor para el que necesitaría una droga muy fuerte para calmarlo, así es como inicia la bonita relación laboral entre el Dr. House y el Hospital Universitario Princeton, en el cual se desarrolla casi toda la serie.

El equipo de diagnóstico médico es único en la región (y quizás en el mundo en el que se desarrolla), pues tienen la libertad de elegir el caso que van a tratar, tomando casos que nadie más pudo resolver, casos muy difíciles o simplemente un paciente que le llame la atención a House para saciar su necesidad de intriga y misterio en su vida, así que pueden pasar días, semanas o incluso meses sin trabajar y con goce de sueldo (si alguien tiene info de una chamba así favor de escribirme). El equipo original está complementado por el Dr. Foreman, el neurólogo, la Dra. Cameron, la inmunóloga y el Dr. Chase, el cardiólogo, quiénes ayudarán a resolver todos los casos y tendrán un tremendo peso en toda la historia.

La serie es mayormente autoconclusiva, resolviendo un problema en el hospital o un caso de un paciente en el mismo episodio o rara vez en dos… hasta la temporada 4. Tal como lo dije en el párrafo anterior, Foreman, Cameron y Chase son el equipo original, pero House es un personaje tan pero taaan difícil, que el equipo se disuelve para el final de la temporada 3, pero tranquis, que eso no significa que dejarán de aparecer. A partir de aquí la serie comenzó a sufrir sus primeros contratiempos, a Jesse Spencer (Chase) y Jennifer Morrison (Cameron) comenzaron a recibir muy buenas ofertas en otros proyectos, lo que complicaba su participación, esto obligó a una reescritura de la serie, dejando a estos personajes con pequeñas pero muy notables apariciones. Aaaah pero qué manera de escribir dios mío, uno normalmente piensa que estos cambios causan el declive de una serie, pero aquí se puso más buena de lo normal y lo mejor, a partir de aquí, comenzamos a ver más a fondo en los personajes y tenemos pequeños arcos de varios capítulos en la serie, el pico más alto viene desde estas temporadas.

Casi casi olvido mencionar a Lisa Cuddy, la directora del hospital que tiene que lidiar con todo… y aparte con House, los desastres que hace en cada caso que intenta resolver, las facturas que estas dejan y las adicciones de este que constantemente lo autodestruyen volviéndolo un peligro para sí mismo, además de un ser humano infeliz e intratable, hacen de este personaje un eje para la historia… oh, aparte House está enamorado de ella.

El método más efectivo para tratar a un House, lleva por apellido Wilson, el amigo leal y el único ser humano que realmente lo quiere, no estoy exagerando. Pese a poner siempre su amistad al límite, Wilson está ahí, pese a dolor, insultos, muerte y enfermedad, jamás lo dejó, así es la naturaleza de este bello personaje, el único a quien House de verdad escucha, comprende y hace reflexionar.

El primer capítulo de la temporada 6 marca un cambio radical en el tono de la serie, pues pasa de ser tener un tono divertido, cómico e intrigante, a uno completamente oscuro y serio, revelando las consecuencias verdaderas de los actuares y adicciones de cada personaje.

La parte que nadie se esperaba, es que en la 7ma temporada, la serie sufre una baja sensible, Lisa Edelstein (Lisa Cuddy) abandonó su papel por un protagónico en otro proyecto, causando un cambio radical en la historia, ya que su personaje era el interés amoroso de House y había tomado muchísima fuerza, siendo, como dije anteriormente, un eje para varios personajes.

Peeero, vaya pedazo de guionistas que esta serie se cargaba, escribieron y realizaron una bella, una hermosa 8va temporada final, una en donde lo médico pasa a segundo plano y los temas personales acrecientan y te mantienen al borde del asiento. Este final es tan emotivo, nadie espera que una serie como Dr. House te deje una enseñanza de vida, pero sí que lo hizo y es una que todos en algún punto de nuestra vida tendremos que aplicar: “Disfruta de ti mismo, es más tarde de lo que crees, los años pasan tan rápido como un abrir y cerrar de ojos, ¿Qué tan lejos puedes viajar cuando estés 2 metros bajo tierra?”.

Ficha Técnica

Duración: 8 temporadas

Creador: David Shore

Reparto: Hugh Laurie, Robert Sean Leonard, Lisa Edelstein, Omar Epps, Jennifer Morrison, Jesse Spencer, Peter Jacobson, Olivia Wilde, Kal Penn.

¿En qué idioma recomiendo verla? Español e inglés, la serie es perfecta en ambos idiomas. Hay una muy divertida anécdota de Hugh Laurie (House), él es músico y en un concierto en Argentina se llevó a Salvador Delgado, el actor que hizo su doblaje en latinoamérica para que lo “doblara” en vivo cada vez que hablara con el público, reconociendo el trabajo perfecto que hicieron los actores de doblaje. Aquí la prueba.

¿Dónde pueden verla? Amazon Prime y HBO Max.