Inauguran la exposición “Ventanas”; una mirada de Baja California Sur a través del arte

Después de un año y medio, por fin, Oliver Martínez dio a conocer sus obras en la exposición “Ventanas”; la cual se inauguró en el Museo de Arte de Baja California Sur, en la capital del estado.

A través de los colores, formas y texturas en sus obras, el arquitecto y artista, oriundo de León, Guanajuato, nos invita a trasladarnos a su vida por la media península. Entre la introspección y la experiencia vivida, Oliver demuestra el amor por las bellezas naturales que constituyen su fuente principal de inspiración, y por supuesto, la calidez de la comunidad sudcaliforniana:

“De lo que más me impactó y bueno, tal vez en otros lugares se ha ido perdiendo un poco, es la calidad humana; esta parte de la cercanía, la parte del contacto muy natural de las personas, de la amabilidad, de esta parte como muy abierta, de querer ayudar. Sobre todo cuando vienes llegando de otro lado, como que no existe esa parte de la indiferencia a veces de las grandes ciudades; aquí es muy cálido todo y es muy sencillo, la comunicación, eso creo que es lo que me abrió muchas puertas para llegar a lugares nuevos y a conocer de una manera mucho más relajada”, relató.